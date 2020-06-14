.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 69,1219 руб., курс евро - 78,5225 руб.
.
14 июня 2020 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 69,1219 руб., курс евро - 78,5225 руб.
|0
14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 69,1219 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 78,5225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,96 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 июня 2020 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 69,1219 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 78,5225 руб. По сравнению с...
.12 июня 2020 года 17:54
Глава Минэкономики Белоруссии Александр Червяков констатирует замедление скорости сокращения экономики Беларуси в условиях пандемии COVID-19, по итогам января-мая ожидает снижения ВВП на 1,5-1,7%. "Конечно, ряд промышленных предприятий, ориентированных на внешние рынки,... читать дальше
.12 июня 2020 года 17:28
Британские власти сегодня официально уведомили ЕС, что не будут добиваться продления переходного периода и завершат процесс Brexit 1 января 2021 года. "Я официально подтвердил, что Великобритания не будет продлевать переходный период. Время, когда продление было возможно, ушло.... читать дальше
.12 июня 2020 года 16:59
В правительстве ФРГ опасаются, что новые санкции против "Северного потока - 2" затронут немецкие госведомства
В правительстве ФРГ опасаются, что новые санкции против "Северного потока - 2" , которые планируют ввести в США, могут затронуть немецкие госведомства, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства экономики ФРГ. В документе... читать дальше
.12 июня 2020 года 16:22
Средняя стоимость "вторичного" жилья в крупнейших российских городах в июне составила 55-77 тыс. руб. за кв. м - эксперты
Средняя стоимость вторичной жилой недвижимости в российских городах-миллионниках в июне составила 77,2 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 1,3% относительно мая. Такие расчеты приводит ЦИАН. В «Авито Недвижимости» среднюю стоимость такой недвижимости в России оценивают в 55,5... читать дальше
.12 июня 2020 года 15:29
ВВП Казахстана снизится на 0,5% в 2020 году и вырастет на 3% в 2021 году, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. "Перспективы экономического роста страны должны оставаться сильными в среднесрочной перспективе, несмотря на... читать дальше
.12 июня 2020 года 14:56
Азербайджан в январе-апреле 2020 года экспортировал 10 млн 258,9 тыс. тонн нефти, что на 1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве. Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти... читать дальше
.12 июня 2020 года 14:07
Минсельхоз РФ ожидает увеличения финансирования программы льготной сельской ипотеки, которая оказалась очень востребованной у сельских жителей, сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое провела в четверг. замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. "В... читать дальше
.12 июня 2020 года 12:58
Глобальные рынки продовольствия по-прежнему готовятся к неопределенности в 2020-2021 годах из-за COVID-19 - ФАО
Глобальные рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров более устойчивы к пандемии, чем многие другие сектора экономики. Но неопределенность сохраняется, поэтому надо быть готовыми к реакции на возможные изменения, считает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация... читать дальше
.12 июня 2020 года 12:26
Еврогруппа обсудила финансовое обеспечение предложного Еврокомиссией плана восстановления экономики ЕС после пандемии и сделала вывод о необходимости политической поддержки на уровне союза. "Риски все еще значительные. В любом случае, мы находимся в глубокой рецессии", - заявил... читать дальше
.12 июня 2020 года 12:09
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,9 тыс. случаев, умерли за сутки 183 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 987... читать дальше
.12 июня 2020 года 11:52
Официальному Пекину следует одинаково подходить как к немецким, так и к другим иностранным компаниям, работающим в Китае, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. В частности, необходимы дальнейшие шаги в вопросе доступа к рынку, подчеркнула Меркель в ходе видеоконференции с... читать дальше
.12 июня 2020 года 11:23
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила более сотни заявок нефтегазовых компаний на предоставление льгот по выплате роялти на добычу и отсрочки арендной платы за пользование государственными участками, сообщает Associated Press. По данным министерства внутренних... читать дальше
.12 июня 2020 года 10:53
Падение доходов из-за пандемии отметили около трети немцев, более половины итальянцев и две трети испанцев
Жители Германии пострадали от связанного с пандемией экономического кризиса значительно меньше жителей юга Европы, свидетельствуют результаты опроса международной консалтинговой фирмы PwC. Около трети немцев почувствовали негативное влияние пандемии коронавируса на своей... читать дальше
.12 июня 2020 года 10:31
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) на 1 млн тонн, до 36 млн тонн, следует из июньского обзора ведомства. Оценка сбора пшеницы по сравнению с майской не изменилась и составляет 77 млн тонн. Прогноз... читать дальше
.12 июня 2020 года 10:14
Ростуризм намерен со следующего года начать субсидировать ставку по кредитам на строительство и реконструкцию гостиниц, чтобы конечная ставка для инвестора составляла не более 5% годовых, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова. "Одна из ключевых мер поддержки,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.