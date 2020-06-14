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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 69,1219 руб., курс евро - 78,5225 руб.
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14 июня 2020 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 69,1219 руб., курс евро - 78,5225 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 69,1219 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,36 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 78,5225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,96 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
14 июня 2020 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 69,1219 руб., курс евро - 78,5225 руб.
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