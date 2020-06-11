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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,2196 руб.
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11 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,2196 руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2196 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,8125 руб., максимальный - 69,8275 руб. К этому времени было заключено 47200 сделок. Объем торгов составил 197415,94 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,645 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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