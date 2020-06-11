Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,0801 руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0801 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,7725 руб., максимальный - 69,5175 руб. Было заключено 16845 сделок. Объем торгов составил 56901,12 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,28 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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