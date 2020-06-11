11 июня 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
11 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.06 по 21.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.06.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Апрель 2020
|15.06.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Май 2020
|15.06.2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июнь 2020
|15.06.2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Апрель 2020
|16.06.2020
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Май 2020
|16.06.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Май 2020
|16.06.2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Апрель 2020
|16.06.2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июнь 2020
|16.06.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июнь 2020
|16.06.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Май 2020
|16.06.2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Май 2020
|16.06.2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Апрель 2020
|17.06.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Май 2020
|17.06.2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Май 2020
|17.06.2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2020
|17.06.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Май 2020
|17.06.2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Апрель 2020
|17.06.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Май 2020
|17.06.2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Май 2020
|17.06.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 июня
|18.06.2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2020
|18.06.2020
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Июнь 2020
|18.06.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 мая по 06 июня
|18.06.2020
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июнь 2020
|18.06.2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2020
|18.06.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 мая
|18.06.2020
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Май 2020
|19.06.2020
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Май 2020
|19.06.2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Апрель 2020
|19.06.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Апрель 2020
|19.06.2020
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2020
|19.06.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 июня 2020 года 20:01
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,38 пункта (1,486%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2743,8 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43966,597 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 924,577 млрд руб., или на...
.
11 июня 2020 года 19:31
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 27,63% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 276 млн рублей, 89,59% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R номинальным объемом 2... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:30
"Московская биржа" зарегистрировала пять выпусков облигаций ВТБ серий Б-1-81 - Б-1-85, говорится в сообщении биржи.
Выпуски Б-1-81 - Б-1-84 со сроком обращения 5 лет включены в третий уровень котировального списка.
Выпуск серии Б-1-85 со сроком обращения 1 год... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:29
осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ПР-Лизинг" серии 002Р объемом до 25 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6005 руб.
Минимальный курс евро составил 78,1525 руб.,... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7713 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,7491 руб., максимальный -... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5493 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2196 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:07
Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2020 года был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета. Размер дефицита к объему ВВП в материалах министерства не приводится.
В январе-апреле бюджет был... читать дальше
.
11 июня 2020 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 1 июня по 7 июня выросли на 0,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Ранее, семь недель подряд отмечалась нулевая динамика цен на бензин, С начала года бензин подорожал на 0,4%.
По данным Росстата, к 8... читать дальше
.
11 июня 2020 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде под давлением распродаж на фоне ускорившей падение нефти и снижения внешних фондовых площадок из-за бегства от риска на сигналах от Федрезерва США о продолжительном восстановлении экономики после пандемии COVID-19.
В... читать дальше
.
11 июня 2020 года 18:52
Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе по состоянию на 18:00 мск растет на Comex на 2%, до $1754,6 за унцию. В числе прочего поддержку ценам оказывают опасения, что COVID-19 снова активизируется в США. В четверг стало известно, что число инфицированных коронавирусом в... читать дальше
.
11 июня 2020 года 18:45
Объем производства в горнодобывающей отрасли ЮАР в апреле текущего года упал на 47,3%, или в 1,9 раза, по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после снижения на 18% в марте, говорится в предварительных данных статистического ведомства страны.
Падение показателя в... читать дальше
.
11 июня 2020 года 18:36
ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) разместил годовые коммерческие облигации объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше
.
11 июня 2020 года 18:32
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных, сообщает пресс-служба правительства.
"На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.... читать дальше
.
11 июня 2020 года 18:29
"ЭкономЛизинг" разместил выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска - 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на... читать дальше
.