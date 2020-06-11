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11 июня 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,4532 руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4532 руб. Минимальный курс евро составил 78,2325 руб., максимальный - 78,5475 руб. Было заключено 3522 сделки. Объем торгов составил 14331,13 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,43 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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