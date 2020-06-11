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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июня
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11 июня 2020 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июня
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11 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3848,83 (+59,47) руб./грамм; на серебро - 39,72 (+0,64) руб./грамм; на платину - 1833,41 (-17,53) руб./грамм; на палладий - 4282,41 (+35,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.11 июня 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4532 руб. Минимальный курс евро составил 78,2325 руб., максимальный -... читать дальше
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.11 июня 2020 года 15:00
ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3848,83 (+59,47) руб./грамм; на серебро - 39,72 (+0,64) руб./грамм; на платину - 1833,41 (-17,53) руб./грамм; на палладий - 4282,41 (+35,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.11 июня 2020 года 14:56
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.11 июня 2020 года 14:54
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.11 июня 2020 года 14:39
Позиции бизнес-объединений являются ключевыми при доработке общенационального плана восстановления экономики, отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России". "Сегодня, в рамках очередной встречи, есть возможность обсудить... читать дальше
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