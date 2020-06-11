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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июня
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11 июня 2020 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июня

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11 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3848,83 (+59,47) руб./грамм; на серебро - 39,72 (+0,64) руб./грамм; на платину - 1833,41 (-17,53) руб./грамм; на палладий - 4282,41 (+35,61) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Размер выплат, всего

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Это автоматическое сообщение.
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"Сегодня, в рамках очередной встречи, есть возможность обсудить...    читать дальше
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