Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7923 руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7923 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,77 руб., максимальный - 9,81 руб. Было заключено 49 сделок. Объем торгов составил 256,14 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7803 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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