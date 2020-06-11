Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 118,4 млрд руб.

11 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 118,4 млрд руб.

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Продукция российского АПК поставляется в 157 стран мира, в том числе зерно - в 138 стран, сообщил в четверг статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев в ходе агрофорума "АПК России: кто накормит страну?". Лебедев напомнил, что, по данным на 7 июня,... Лебедев напомнил, что, по данным на 7 июня,... читать дальше

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В понедельник, 15 июня, ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 86160,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций на общую сумму 7695,64 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $37,86 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг АО "СУЭК" до уровня "ruA+", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом". Ключевым фактором, повлиявшим... Ключевым фактором, повлиявшим... читать дальше

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Ведомства обсуждают возможность частичного возмещения компаниям электроэнергетики расходов, связанных с защитой сотрудников в период пандемии, сообщил на конференции "Россетей" замминистра энергетики РФ Юрий Маневич. "Расходы на средства индивидуальной защиты персонала,... "Расходы на средства индивидуальной защиты персонала,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4532 руб. Минимальный курс евро составил 78,2325 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 78,2325 руб., максимальный -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг АО "СУЭК" до уровня "ruA+", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом". Ключевым фактором, повлиявшим... Ключевым фактором, повлиявшим... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ "Восточный" на уровне ruВ-. Прогноз по рейтингу изменен с "развивающегося" на "стабильный", говорится в сообщении агентства. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями,... Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями,... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3848,83 (+59,47) руб./грамм; на серебро - 39,72 (+0,64) руб./грамм; на платину - 1833,41 (-17,53) руб./грамм; на палладий - 4282,41 (+35,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступление главы американского ЦБ Джерома Пауэлла. ФРС будет делать "все возможное столько времени, сколько... ФРС будет делать "все возможное столько времени, сколько... читать дальше

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ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,59% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации проходит с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на облигации проходит с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентиру... Ориентиру... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок увеличили снижение в ходе торгов в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 мск в четверг составляет $40,25... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 мск в четверг составляет $40,25... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 53,84 пункта (1,933%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2731,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2758,83 (-0,95%) пункта,... читать дальше

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Позиции бизнес-объединений являются ключевыми при доработке общенационального плана восстановления экономики, отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России". "Сегодня, в рамках очередной встречи, есть возможность обсудить... "Сегодня, в рамках очередной встречи, есть возможность обсудить... читать дальше

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Экспорт автомобилей из Южной Кореи в мае сократился на 57,6%, или в 2,4 раза, в годовом выражении, до 95,4 тыс. единиц, из-за падения спроса в мире в условиях пандемии, свидетельствуют данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Как отмечает агентство... читать дальше

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