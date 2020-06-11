11 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Апрель 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 мая по 06 июня
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Май 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 мая
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11 июня 2020 года 09:03
Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в четверг вслед за индексами США после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.
ФРС сохранила процентную ставку по... читать дальше
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11 июня 2020 года 09:01
Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3 тыс. 85 до 3 тыс. 138, скончались еще 53 человека, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:54
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск четверга достигло 416 201 человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 924, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На утро среды показатель суточного роста смертности составлял 4... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:46
Следующий раунд бюджетных стимулов в США будет "гораздо более целенаправленным", заявил министр финансов страны Стивен Мнучин, выступая в среду в комитете Сената по вопросам малого бизнеса.
"Я, несомненно, считаю, что нам понадобится дополнительный законопроект для... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:37
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги X5 Retail Group в иностранной и национальной валюте до "BB+" с "BB".
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Эксперты S&P ожидают... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53326,60 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:30
Дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 25% - до $173,861 млрд с $232,064 млрд годом ранее. В том... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:23
Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.
Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. Запасы нефти в США за... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:21
Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq впервые завершил... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:14
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:08
Фондовые индексы стран Западной Европы в среду снизились на ожиданиях итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и пресс-конференции главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, а также экономических прогнозов банка.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона... читать дальше
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11 июня 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 77,9229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,48 коп.
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11 июня 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 68,6183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,62 коп.
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11 июня 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Промышленное производство в Италии
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