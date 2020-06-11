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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,9229 руб.
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Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%
В мае потребительские цены в РФ повысились на 0,3% после роста на 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0%
 
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Средний размер взноса участников государственной программы софинансирования пенсионных накоплений в 2019 году увеличился на 15,5%, до 9,7 тыс. рублей с 8,4 тыс. рублей в 2018 году, следует из сообщения Пенсионного фонда России (ПФР). При этом...
 
С рынка микрофинансов могут уйти всего 20% компаний
Каждая пятая микрокредитная компания (МКК) не готова выполнить новые требования к размеру собственных средств, вступающие в силу с 1 июля. Впрочем, это гораздо более оптимистичные оценки, чем рынок давал год назад при обсуждении нововведения....
 
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Россияне, вовремя воспользовавшиеся падением рынков из-за коронакризиса и снижения цен на нефть, смогли приумножить свои сбережения в пределах 74%, если вложились в биткоины. Также приверженцы спекулятивной модели инвестирования смогли заработать...
 
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11 июня 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,9229 руб.

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11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 77,9229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,48 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
11 июня 2020 года 09:03
Фондовые рынки АТР снижаются на итогах заседания ФРС
Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в четверг вслед за индексами США после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС сохранила процентную ставку по...    читать дальше
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11 июня 2020 года 09:01
За сутки в Москве скончались 53 пациента с коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3 тыс. 85 до 3 тыс. 138, скончались еще 53 человека, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:54
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 7,36 млн - университет Хопкинса
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск четверга достигло 416 201 человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 924, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро среды показатель суточного роста смертности составлял 4...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:46
Новый раунд бюджетных стимулов в США должен быть более "целенаправленным" - Мнучин
Следующий раунд бюджетных стимулов в США будет "гораздо более целенаправленным", заявил министр финансов страны Стивен Мнучин, выступая в среду в комитете Сената по вопросам малого бизнеса.

"Я, несомненно, считаю, что нам понадобится дополнительный законопроект для...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:37
S&P повысило рейтинг X5 до "BB+" с "BB", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги X5 Retail Group в иностранной и национальной валюте до "BB+" с "BB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Эксперты S&P ожидают...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53326,60 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53326,60 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:30
Дефицит бюджета США за 8 месяцев фингода вырос в 2,5 раза, в мае - в 1,9 раза
Дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 25% - до $173,861 млрд с $232,064 млрд годом ранее. В том...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:23
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. Запасы нефти в США за...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:21
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно на итогах заседания ФРС
Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq впервые завершил...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:14
ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:08
Европейские рынки акций снизились в среду
Фондовые индексы стран Западной Европы в среду снизились на ожиданиях итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и пресс-конференции главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, а также экономических прогнозов банка.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона...    читать дальше
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11 июня 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,9229 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 77,9229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,48 коп.
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11 июня 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,6183 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 68,6183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,62 коп.
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11 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

11:00

Промышленное производство в Италии

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