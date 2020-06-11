ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,6183 руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 68,6183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,62 коп.

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Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в четверг вслед за индексами США после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла. ФРС сохранила процентную ставку по... ФРС сохранила процентную ставку по... читать дальше

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Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3 тыс. 85 до 3 тыс. 138, скончались еще 53 человека, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг. "В Москве скончались 53 пациента, у которых был... "В Москве скончались 53 пациента, у которых был... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск четверга достигло 416 201 человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 924, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро среды показатель суточного роста смертности составлял 4... На утро среды показатель суточного роста смертности составлял 4... читать дальше

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Следующий раунд бюджетных стимулов в США будет "гораздо более целенаправленным", заявил министр финансов страны Стивен Мнучин, выступая в среду в комитете Сената по вопросам малого бизнеса. "Я, несомненно, считаю, что нам понадобится дополнительный законопроект для... "Я, несомненно, считаю, что нам понадобится дополнительный законопроект для... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги X5 Retail Group в иностранной и национальной валюте до "BB+" с "BB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Эксперты S&P ожидают... Эксперты S&P ожидают... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53326,60 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 25% - до $173,861 млрд с $232,064 млрд годом ранее. В том... Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 25% - до $173,861 млрд с $232,064 млрд годом ранее. В том... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе. Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. Запасы нефти в США за... Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. Запасы нефти в США за... читать дальше

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Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq впервые завершил... Индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq впервые завершил... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы в среду снизились на ожиданиях итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и пресс-конференции главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, а также экономических прогнозов банка. Сводный индекс крупнейших предприятий региона... Сводный индекс крупнейших предприятий региона... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 77,9229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,48 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 68,6183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,62 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Промышленное производство в Италии Промышленное производство в Италии ... ... читать дальше

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