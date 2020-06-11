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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,6183 руб.
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11 июня 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,6183 руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 68,6183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,62 коп.
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