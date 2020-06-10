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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 29 мая по 5 июня на 5720 тыс. баррелей, бензина - выросли на 866 тыс. баррелей
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10 июня 2020 года 17:31

Запасы нефти в США выросли за период с 29 мая по 5 июня на 5720 тыс. баррелей, бензина - выросли на 866 тыс. баррелей

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10 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5720 тыс. баррелей - до 538,065 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 866 тыс. баррелей и составили 258,661 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1568 тыс. баррелей, достигнув 175,829 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1850 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3500 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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