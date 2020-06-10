Запасы нефти в США выросли за период с 29 мая по 5 июня на 5720 тыс. баррелей, бензина - выросли на 866 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1850 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 866 тыс. баррелей и составили 258,661 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

10 июня. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 5720 тыс. баррелей - до 538,065 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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АО "Открытие холдинг" допустило техдефолт по облигациям серии БО-П01, не исполнив в срок обязательства по выплате купонного дохода за 2-й купонный период в размере 11 млрд 553,150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. В сообщении отмечается, что 2-й купонный... В сообщении отмечается, что 2-й купонный... читать дальше

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бербанк России завершил размещение 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял около 5,65% годовых, а... Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял около 5,65% годовых, а... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение 15-летних бондов с офертой через 7 лет серии 001P-18 объемом 5 млрд рублей и с офертой через 8 лет серии 001P-19 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,72 пункта (0,383%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,18 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации Росэксимбанка серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-02790-B-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-02790-B-002P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44891,174 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 19,613 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7278 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6901 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,6901 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 24 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,73 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0833 руб. Минимальный курс евро составил 77,7575 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,7575 руб.,... читать дальше

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За период со 2 по 8 июня 2020 г. инфляция в России составила 0%, по оценке Росстата. С начала года инфляция составила 2,4%. На предыдущей неделе ( с 26 мая по 1 июня) инфляция составила 0,1%. На предыдущей неделе ( с 26 мая по 1 июня) инфляция составила 0,1%. В июне 2019 г. была зафиксирована нулевая инфляция, с начала года -... В июне 2019 г. была зафиксирована нулевая инфляция, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги среду снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%. Снижению способствовала динамика западных фондовых площадках и понижательная тенденция на рынке нефти. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%,... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%,... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-430 на 9 млрд 458,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Объявленная нерабочим днем среда 24 июня, когда в России пройдут праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не должна уменьшить заработную плату, разъясняют в Роструде. "В соответствии с указом президента России 24 июня объявлен нерабочим... "В соответствии с указом президента России 24 июня объявлен нерабочим... читать дальше

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Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр как вновь созданные, в мае 2020 года составило 10,7 тыс., что на 15% больше, чем в апреле (9,4 тыс.), и в 1,9 раза меньше, чем в мае 2019 года (20,5 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы... читать дальше

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Банк России в краткосрочной перспективе ждет неоднородную динамику по разным кредитным продуктом в розничном и корпоративном бизнесе. В мае ряд крупных банков понизили ставки по ипотечным продуктам, что позволяет ожидать умеренного снижения среднерыночных ипотечных... В мае ряд крупных банков понизили ставки по ипотечным продуктам, что позволяет ожидать умеренного снижения среднерыночных ипотечных... читать дальше

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Объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ в мае продолжил восстанавливаться умеренными темпами: за месяц они вложили в госдолг 42 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". В мае доходности государственных облигаций... В мае доходности государственных облигаций... читать дальше

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