Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6955 руб.

10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6955 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,43 руб., максимальный - 68,93 руб. Было заключено 13932 сделки. Объем торгов составил 48994,22 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,9 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.