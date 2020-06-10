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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июня
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10 июня 2020 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июня

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10 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3789,36 (+19,31) руб./грамм; на серебро - 39,08 (+0,15) руб./грамм; на платину - 1850,94 (+33,81) руб./грамм; на палладий - 4246,8 (-98,42) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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10 июня 2020 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июня
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