Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7052 руб.

10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7052 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,69 руб., максимальный - 9,725 руб. Было заключено 52 сделки. Объем торгов составил 256,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,725 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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