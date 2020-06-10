Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 852,1 млрд руб.

10 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июня по данным на начало операционного дня выросло до 852,1 млрд руб.

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В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 11 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53326,60 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Экспорт легковых автомобилей из РФ в январе-апреле 2020 г. упал на 35,2% по сравнению с тем же периодом 2019 г. до 21,7 тыс. машин, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении импорт сократился на 35,3% и составил $297... читать дальше

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Сводная бюджетная роспись федерального бюджета в части ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в 2020 году, в мае стала меньше на 95,1 млрд рублей, или на 4,2%, на 1 июня она составила 2 трлн 182,9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0797 руб. Минимальный курс евро составил 77,7475 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 77,7475 руб., максимальный -... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2020 года снизилось на $23,7 млрд, или на 35,6%, по сравнению с показателем за январь-апрель 2019 года и составило $42,9 млрд, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт из РФ за... Экспорт из РФ за... читать дальше

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Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% - до $109 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте -... В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте -... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3789,36 (+19,31) руб./грамм; на серебро - 39,08 (+0,15) руб./грамм; на платину - 1850,94 (+33,81) руб./грамм; на палладий - 4246,8 (-98,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, сообщает пресс-центр правительства. Согласно документу, уровень газификации российских регионов к 2024 году вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году - до 82,9%. Согласно документу, уровень газификации российских регионов к 2024 году вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году - до 82,9%. Помимо этого, в... Помимо этого, в... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,34 пункта (0,119%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2792,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2802,79... читать дальше

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Снижение потребления электроэнергии в России в этом году не превысит 2,2%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на онлайн-мероприятии Росконгресса. "В целом снижение энергопотребления в России по году не превысит 2,2%", - сказал он. "В целом снижение энергопотребления в России по году не превысит 2,2%", - сказал он. По словам... По словам... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета номиналом 25 рублей и тиражом до 5 млн штук будет выпущена в обращение в текущем году. Монета номиналом 25 рублей и тиражом до 5 млн штук будет выпущена в обращение в текущем году. В настоящее время идет... В настоящее время идет... читать дальше

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Россия, по предварительным подсчетам, в апреле 2020 года экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и почти в 4 раза больше, чем в марте текущего. Основной... Основной... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 10-летних облигаций НК "Роснефть" серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли сегодня. Однако китайский индикатор Shanghai Composite снизился после публикации майских данных об инфляции, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Незначительно уменьшился и гонконгский Hang... читать дальше

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