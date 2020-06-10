10 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
10 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 мая по 05 июня
|21:00
|Бюджет США
|Май 2020
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июнь 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 июня 2020 года 15:30
В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
10 июня 2020 года 15:30
В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
10 июня 2020 года 15:30
В четверг, 11 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53326,60 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
.
10 июня 2020 года 15:29
Экспорт легковых автомобилей из РФ в январе-апреле 2020 г. упал на 35,2% по сравнению с тем же периодом 2019 г. до 21,7 тыс. машин, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении импорт сократился на 35,3% и составил $297... читать дальше
.
10 июня 2020 года 15:21
Сводная бюджетная роспись федерального бюджета в части ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в 2020 году, в мае стала меньше на 95,1 млрд рублей, или на 4,2%, на 1 июня она составила 2 трлн 182,9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше
.
10 июня 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0797 руб.
Минимальный курс евро составил 77,7475 руб., максимальный -... читать дальше
.
10 июня 2020 года 15:14
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2020 года снизилось на $23,7 млрд, или на 35,6%, по сравнению с показателем за январь-апрель 2019 года и составило $42,9 млрд, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт из РФ за... читать дальше
.
10 июня 2020 года 15:08
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% - до $109 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте -... читать дальше
.
10 июня 2020 года 15:00
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3789,36 (+19,31) руб./грамм; на серебро - 39,08 (+0,15) руб./грамм; на платину - 1850,94 (+33,81) руб./грамм; на палладий - 4246,8 (-98,42) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
10 июня 2020 года 14:48
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, сообщает пресс-центр правительства.
Согласно документу, уровень газификации российских регионов к 2024 году вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году - до 82,9%.
Помимо этого, в... читать дальше
.
10 июня 2020 года 14:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,34 пункта (0,119%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2792,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2802,79... читать дальше
.
10 июня 2020 года 14:41
Снижение потребления электроэнергии в России в этом году не превысит 2,2%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на онлайн-мероприятии Росконгресса.
"В целом снижение энергопотребления в России по году не превысит 2,2%", - сказал он.
По словам... читать дальше
.
10 июня 2020 года 14:33
Совет директоров Банка России принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Монета номиналом 25 рублей и тиражом до 5 млн штук будет выпущена в обращение в текущем году.
В настоящее время идет... читать дальше
.
10 июня 2020 года 14:24
Россия, по предварительным подсчетам, в апреле 2020 года экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и почти в 4 раза больше, чем в марте текущего.
Основной... читать дальше
.
10 июня 2020 года 14:21
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 10-летних облигаций НК "Роснефть" серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
.
10 июня 2020 года 14:15
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли сегодня. Однако китайский индикатор Shanghai Composite снизился после публикации майских данных об инфляции, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Незначительно уменьшился и гонконгский Hang... читать дальше
.