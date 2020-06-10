.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,6745 руб.
.
10 июня 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,6745 руб.
|0
10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 68,6745 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,22 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 июня 2020 года 15:30
В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб.
В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 5085,73 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:30
В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн
В четверг, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.10 июня 2020 года 15:30
В четверг, 11 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53326,60 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:29
Экспорт легковых автомобилей из РФ в январе-апреле 2020 г. упал на 35,2% по сравнению с тем же периодом 2019 г. до 21,7 тыс. машин, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении импорт сократился на 35,3% и составил $297... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:21
Сводная бюджетная роспись федерального бюджета в части ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в 2020 году, в мае стала меньше на 95,1 млрд рублей, или на 4,2%, на 1 июня она составила 2 трлн 182,9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0797 руб. Минимальный курс евро составил 77,7475 руб., максимальный -... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:14
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2020 года снизилось на $23,7 млрд, или на 35,6%, по сравнению с показателем за январь-апрель 2019 года и составило $42,9 млрд, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт из РФ за... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:08
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% - до $109 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. В январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте -... читать дальше
.10 июня 2020 года 15:00
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3789,36 (+19,31) руб./грамм; на серебро - 39,08 (+0,15) руб./грамм; на платину - 1850,94 (+33,81) руб./грамм; на палладий - 4246,8 (-98,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.10 июня 2020 года 14:48
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, сообщает пресс-центр правительства. Согласно документу, уровень газификации российских регионов к 2024 году вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году - до 82,9%. Помимо этого, в... читать дальше
.10 июня 2020 года 14:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,34 пункта (0,119%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2792,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2802,79... читать дальше
.10 июня 2020 года 14:41
Снижение потребления электроэнергии в России в этом году не превысит 2,2%, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на онлайн-мероприятии Росконгресса. "В целом снижение энергопотребления в России по году не превысит 2,2%", - сказал он. По словам... читать дальше
.10 июня 2020 года 14:33
Совет директоров Банка России принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета номиналом 25 рублей и тиражом до 5 млн штук будет выпущена в обращение в текущем году. В настоящее время идет... читать дальше
.10 июня 2020 года 14:24
Россия, по предварительным подсчетам, в апреле 2020 года экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и почти в 4 раза больше, чем в марте текущего. Основной... читать дальше
.10 июня 2020 года 14:21
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 10-летних облигаций НК "Роснефть" серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
.10 июня 2020 года 14:15
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли сегодня. Однако китайский индикатор Shanghai Composite снизился после публикации майских данных об инфляции, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Незначительно уменьшился и гонконгский Hang... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.