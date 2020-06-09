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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7469 руб.
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09 июня 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7469 руб.

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9 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4799 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7469 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,3925 руб., максимальный - 68,94 руб. Была заключена 14341 сделка. Объем торгов составил 52010,5 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,7675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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