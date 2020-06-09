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09 июня 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,4696 руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,4696 руб. Минимальный курс евро составил 77,1025 руб., максимальный - 77,665 руб. Было заключено 3472 сделки. Объем торгов составил 14437,47 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,5425 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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09 июня 2020 года 20:01
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.09 июня 2020 года 19:45
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.09 июня 2020 года 19:38
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.09 июня 2020 года 19:31
ВТБ разместил 38% выпуска серии Б-1-74 на 380,043 млн рублей, а также 16,88% облигаций серии Б-1-75 на 168,828 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 2 и 3 года соответственно. Ставка полугодовых... читать дальше
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.09 июня 2020 года 19:15
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.09 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,741 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4295 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,741 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.09 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5021 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6251 руб. Минимальный курс евро составил 77,1175 руб.,... читать дальше
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В 1-м квартале 2021 фингода Signet Jewelers Limited, которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, значительно увеличила убыток после закрытия торговых точек на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Чистый убыток по итогам... читать дальше
.09 июня 2020 года 18:45
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.09 июня 2020 года 18:40
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Нефтяные цены немного замедлили снижение в ходе торгов во вторник, но остаются под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи. Некоторые трейдеры опасаются, что восстановление спроса будет не столь быстрым, как... читать дальше
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