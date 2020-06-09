Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,4696 руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,4696 руб.

Минимальный курс евро составил 77,1025 руб., максимальный - 77,665 руб. Было заключено 3472 сделки. Объем торгов составил 14437,47 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,5425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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