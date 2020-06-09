ЦБ РФ установил курс евро с 10 июня в размере 77,3481 руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 77,3481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,20 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,4 пункта (0,014%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2795,9 пункта. Индекс РТС сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь... Индекс РТС сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44871,561 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 306,544 млрд руб., или на...

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ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) завершило размещение 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок прошел 4 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,9-10,2% годовых, в финале он составил... Сбор заявок прошел 4 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,9-10,2% годовых, в финале он составил... читать дальше

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ВТБ разместил 38% выпуска серии Б-1-74 на 380,043 млн рублей, а также 16,88% облигаций серии Б-1-75 на 168,828 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 2 и 3 года соответственно. Срок обращения выпусков - 2 и 3 года соответственно. Ставка полугодовых... Ставка полугодовых... читать дальше

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ООО "Ломбард Мастер" установил ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-05 на 50 млн рублей в размере 20% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня с 15:00 МСК по 18:00 МСК. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня с 15:00 МСК по 18:00 МСК. Техническое размещение предварительно... Техническое размещение предварительно... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,714 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6761 руб., максимальный - 9,7362... Минимальный курс юаня составил 9,6761 руб., максимальный - 9,7362... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4295 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,741 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5021 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6251 руб. Минимальный курс евро составил 77,1175 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,1175 руб.,... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-29 в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона -... Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона -... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил вторник в небольшом минусе. Рынки акций Европы снижались весь день. Рынки акций Европы снижались весь день. Большинство азиатских рынков акций завершило торги в плюсе. Большинство азиатских рынков акций завершило торги в плюсе. Котировки фьючерсов на индексы США минусовали с утра. Фондовая Америка выбрала... Котировки фьючерсов на индексы США минусовали с утра. Фондовая Америка выбрала... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB-(RU)", а также рейтинги выпусков облигаций серий 001P-05 и 001P-06 до уровня "BB+(RU)", изменив прогноз на "негативный", сообщается в... читать дальше

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В 1-м квартале 2021 фингода Signet Jewelers Limited, которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, значительно увеличила убыток после закрытия торговых точек на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Чистый убыток по итогам... Чистый убыток по итогам... читать дальше

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Министерство финансов России 10 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 и ОФЗ-ПД серии 26234 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17... Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг компании ООО "Сэтл Групп" на уровне "A-(RU)", а также подтвердило аналогичный рейтинг выпускам его облигаций серий 001P-01 и 001P-02, прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Норвегия, крупнейшее нефтедобывающее в Западной Европе государство, не намерена менять свои текущие планы сокращения добычи после того, как страны ОПЕК + договорились продлить сокращение добычи до конца июля, сообщает общеарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на... читать дальше

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Нефтяные цены немного замедлили снижение в ходе торгов во вторник, но остаются под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи. Некоторые трейдеры опасаются, что восстановление спроса будет не столь быстрым, как... Некоторые трейдеры опасаются, что восстановление спроса будет не столь быстрым, как... читать дальше

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