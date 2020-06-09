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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2531,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1067,31 млрд руб.
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09 июня 2020 года 09:46
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2531,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1067,31 млрд руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 2531,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2371,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2511,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2344,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 июня составили 1067,31 млрд руб. против 950,03361 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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09 июня 2020 года 10:25
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.09 июня 2020 года 10:20
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.09 июня 2020 года 09:46
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2531,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1067,31 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 2531,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2371,8 млрд руб. На начало... читать дальше
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