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ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 11,3% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 11,5 млрд рублей. Объем продаж валюты уменьшился на 11,3% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 11,5 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в... читать дальше

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Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного укрепления в предыдущие дни. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,18 пункта (0,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2798,48 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,21 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,21 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,4801... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июня по данным на начало операционного дня выросло до 230,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Рынок акций РФ утром во вторник возобновил попытки роста вслед за индексами в США и отскоком нефти после отката накануне. Цены на нефть слабо растут во вторник после снижения накануне. Цены на нефть слабо растут во вторник после снижения накануне. Американские фондовые индексы выросли в ходе вчерашних торгов на... Американские фондовые индексы выросли в ходе вчерашних торгов на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,08/69,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рынок потребительского кредитования начинает восстанавливаться от последствий пандемии благодаря снятию режима изоляции в регионах и запущенным госпрограммам, заявил зампред ВТБ Анатолий Печатников, чьи слова приводятся в сообщении банка. ВТБ по итогам мая увеличил... ВТБ по итогам мая увеличил... читать дальше

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Курс доллара слабо дорожает в паре с евро и снижается к иене в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США во вторник. По итогам июньского заседания ФРС, скорее всего, возьмет паузу, но может дать сигнал надежды относительно текущей... По итогам июньского заседания ФРС, скорее всего, возьмет паузу, но может дать сигнал надежды относительно текущей... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 2531,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2371,8 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба РФ выступила против восстановления со 2 июня антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожных цельнокатаных колес (ЦКК) производства украинского "Интерпайпа". Как... Как... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в апреле 2020 г. рухнуло до 3,5 млрд евро по сравнению с 17,4 млрд евро в марте, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к марту прошлого года профицит упал в 5 раз. Это был самый низкий... читать дальше

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Рынок банкострахования (продажи страховых продуктов через банковский канал - прим. ИФ) в РФ, по базовому прогнозу, в этом году ожидает падение на 18% по сравнению с 2019 годом, объем взносов страховщиков в этом случае по данному каналу составит 524 млрд рублей, говорится в... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-430 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения. Правительства по всему миру продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, позволяя предприятиям возобновить... Правительства по всему миру продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, позволяя предприятиям возобновить... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени вторника достигло 406 тыс. 522 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 670, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро понедельника этот показатель составлял 3 тыс.... читать дальше

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