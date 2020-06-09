09 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Апрель 2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2020
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|I квартал 2020
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Апрель 2020
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09 июня 2020 года 10:25
ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Объем продаж валюты уменьшился на 11,3% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 11,5 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в... читать дальше
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09 июня 2020 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного укрепления в предыдущие дни.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на... читать дальше
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09 июня 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,18 пункта (0,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2798,48 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,21 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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09 июня 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,4801... читать дальше
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09 июня 2020 года 10:08
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июня по данным на начало операционного дня выросло до 230,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 июня 2020 года 10:04
Рынок акций РФ утром во вторник возобновил попытки роста вслед за индексами в США и отскоком нефти после отката накануне.
Цены на нефть слабо растут во вторник после снижения накануне.
Американские фондовые индексы выросли в ходе вчерашних торгов на... читать дальше
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09 июня 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,08/69,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
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09 июня 2020 года 09:59
Рынок потребительского кредитования начинает восстанавливаться от последствий пандемии благодаря снятию режима изоляции в регионах и запущенным госпрограммам, заявил зампред ВТБ Анатолий Печатников, чьи слова приводятся в сообщении банка.
ВТБ по итогам мая увеличил... читать дальше
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09 июня 2020 года 09:51
Курс доллара слабо дорожает в паре с евро и снижается к иене в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США во вторник.
По итогам июньского заседания ФРС, скорее всего, возьмет паузу, но может дать сигнал надежды относительно текущей... читать дальше
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09 июня 2020 года 09:46
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 2531,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2371,8 млрд руб.
На начало... читать дальше
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09 июня 2020 года 09:36
Федеральная антимонопольная служба РФ выступила против восстановления со 2 июня антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожных цельнокатаных колес (ЦКК) производства украинского "Интерпайпа".
Как... читать дальше
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09 июня 2020 года 09:29
Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в апреле 2020 г. рухнуло до 3,5 млрд евро по сравнению с 17,4 млрд евро в марте, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к марту прошлого года профицит упал в 5 раз. Это был самый низкий... читать дальше
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09 июня 2020 года 09:10
Рынок банкострахования (продажи страховых продуктов через банковский канал - прим. ИФ) в РФ, по базовому прогнозу, в этом году ожидает падение на 18% по сравнению с 2019 годом, объем взносов страховщиков в этом случае по данному каналу составит 524 млрд рублей, говорится в... читать дальше
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09 июня 2020 года 09:03
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-430 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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09 июня 2020 года 09:02
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения.
Правительства по всему миру продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, позволяя предприятиям возобновить... читать дальше
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09 июня 2020 года 08:59
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени вторника достигло 406 тыс. 522 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 670, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро понедельника этот показатель составлял 3 тыс.... читать дальше
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