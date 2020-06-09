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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,3123 руб., курс евро - 77,1861 руб.
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Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%
В мае потребительские цены в РФ повысились на 0,3% после роста на 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0%
 
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Рост цен в РФ в июне будет сдерживаться потребительским спросом, который остается ниже докарантинного уровня, инфляция замедлится до 0,1-0,2% после 0,3% в мае, годовая при этом несколько вырастет до 3,0-3,2% на фоне низкой базы июня прошлого года,...
 
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Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global...
 
Доходы бюджетов упали у трети регионов РФ
Из-за эпидемии коронавируса упали доходы около трети регионов, говорится в майском мониторинге социально-экономической ситуации в РФ, подготовленном экспертами РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара, пишут "Известия". Общие доходы консолидированных бюджетов...
 
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09 июня 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,3123 руб., курс евро - 77,1861 руб.

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9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 68,3123 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,96 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 77,1861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс упал на 77,97 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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09 июня 2020 года 10:25
Банк России 5 июня продал валюту на 10,2 млрд руб. - меньше на 11,3%
ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Объем продаж валюты уменьшился на 11,3% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 11,5 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в...    читать дальше
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09 июня 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после сильного укрепления в предыдущие дни.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на...    читать дальше
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09 июня 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 9 июня движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,18 пункта (0,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2798,48 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,21 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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09 июня 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 68,4801 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,4801...    читать дальше
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09 июня 2020 года 10:08
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 230,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июня по данным на начало операционного дня выросло до 230,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 июня 2020 года 10:04
Российский фондовый рынок открылся ростом индексов на уровне 0,5-0,6%
Рынок акций РФ утром во вторник возобновил попытки роста вслед за индексами в США и отскоком нефти после отката накануне.

Цены на нефть слабо растут во вторник после снижения накануне.

Американские фондовые индексы выросли в ходе вчерашних торгов на...    читать дальше
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09 июня 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 67,08/69,9 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,08/69,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
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09 июня 2020 года 09:59
Рынок потребкредитования начинает восстанавливаться от последствий пандемиив - ВТБ
Рынок потребительского кредитования начинает восстанавливаться от последствий пандемии благодаря снятию режима изоляции в регионах и запущенным госпрограммам, заявил зампред ВТБ Анатолий Печатников, чьи слова приводятся в сообщении банка.

ВТБ по итогам мая увеличил...    читать дальше
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09 июня 2020 года 09:51
Доллар незначительно дорожает к евро и дешевеет к иене
Курс доллара слабо дорожает в паре с евро и снижается к иене в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США во вторник.

По итогам июньского заседания ФРС, скорее всего, возьмет паузу, но может дать сигнал надежды относительно текущей...    читать дальше
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09 июня 2020 года 09:46
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2531,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1067,31 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 2531,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2371,8 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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09 июня 2020 года 09:36
ФАС выступила против восстановления антидемпинговой пошлины на ж/д колеса
Федеральная антимонопольная служба РФ выступила против восстановления со 2 июня антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожных цельнокатаных колес (ЦКК) производства украинского "Интерпайпа".

Как...    читать дальше
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09 июня 2020 года 09:29
Экспорт и импорт Германии в апреле упали максимальными темпами за всю историю наблюдений
Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в апреле 2020 г. рухнуло до 3,5 млрд евро по сравнению с 17,4 млрд евро в марте, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к марту прошлого года профицит упал в 5 раз. Это был самый низкий...    читать дальше
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09 июня 2020 года 09:10
Рынок банкострахования РФ в 2020 г. ожидает падение сборов на 18% - "Эксперт РА"
Рынок банкострахования (продажи страховых продуктов через банковский канал - прим. ИФ) в РФ, по базовому прогнозу, в этом году ожидает падение на 18% по сравнению с 2019 годом, объем взносов страховщиков в этом случае по данному каналу составит 524 млрд рублей, говорится в...    читать дальше
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09 июня 2020 года 09:03
ВТБ разместит 10 июня однодневные бонды серии КС-3-430 на 50 млрд рублей
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-430 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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09 июня 2020 года 09:02
Рынки акций АТР демонстрируют разнонаправленную динамику
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения.

Правительства по всему миру продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, позволяя предприятиям возобновить...    читать дальше
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09 июня 2020 года 08:59
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7,1 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени вторника достигло 406 тыс. 522 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 670, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро понедельника этот показатель составлял 3 тыс....    читать дальше
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