Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июня

8 июня. FINMARKET.RU -РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3716,12 (-56,11) руб./грамм; на серебро - 38,72 (-0,07) руб./грамм; на платину - 1827,31 (-15,17) руб./грамм; на палладий - 4282,77 (+35,13) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,56 пункта (0,127%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,3 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45178,106 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 309,091 млрд руб., или на...

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ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3716,12 (-56,11) руб./грамм; на серебро - 38,72 (-0,07) руб./грамм; на платину - 1827,31 (-15,17) руб./грамм; на палладий - 4282,77 (+35,13) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3118 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5706 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,122 руб. Минимальный курс евро составил 76,9025 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,9025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6551 руб. Минимальный курс юаня составил 9,63 руб., максимальный - 9,7073... Минимальный курс юаня составил 9,63 руб., максимальный - 9,7073... читать дальше

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Розничные продажи автомобилей в Китае в мае 2020 года выросли впервые почти за год на фоне постепенного восстановления экономики КНР после эпидемии коронавируса. Реализация легковых автомобилей, внедорожников и минивэнов в прошлом месяце увеличилась на 1,9% по сравнению с маем... читать дальше

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Рынок акций РФ незначительно повысился. "Бычий" настрой игроков ослабила наметившаяся коррекция в нефти после взлета на новостях от ОПЕК+. В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang... В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang... читать дальше

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Китайский рынок труда находится в худшем состоянии, чем свидетельствует официальная статистика, следует из неофициальных данных и подсчетов экономистов. Уровень безработицы в Китае в апреле достиг 6%, согласно последним официальным статданным. В январе он составлял... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в начале торгов в понедельник после существенно роста по итогам прошлой недели на фоне улучшения экономических данных. В центре внимания рынков на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной... В центре внимания рынков на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной... читать дальше

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Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects,... читать дальше

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Портфель необеспеченных кредитов, предоставленных банками РФ физлицам, в марте 2020 года увеличился на максимальные с сентября 2019 года 1,7% после роста в январе и феврале на 0,9%, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. С 1 октября 2019 года регулятором был введен... С 1 октября 2019 года регулятором был введен... читать дальше

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Все больше стран во всем мире отменяют или ослабляют введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения, жизнь людей возвращается к норме. Так, в понедельник в Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия... Так, в понедельник в Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в апреле 2020 года увеличилась до 14,81% с 14,19% в марте, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. Без учета Сбербанка... Без учета Сбербанка... читать дальше

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Экономика Испании может сократиться на 22% во втором квартале 2020 года, а по итогам всего текущего года снизиться почти на 12%, прогнозирует центробанк страны. Испанский ЦБ в понедельник обозначил два основных сценария, по которым может развиваться ситуация в стране,... Испанский ЦБ в понедельник обозначил два основных сценария, по которым может развиваться ситуация в стране,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации в понедельник, вступит в силу 1 октября. Госдума одобрила закон 27 мая, Совет Федерации - 2... читать дальше

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