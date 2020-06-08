08 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Апрель 2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2020
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08 июня 2020 года 09:14
В ходе сегодняшних торгов большинство азиатских рынков акций растет на позитивных данных с рынка труда США, а также после продления сделки по сокращению производства нефти крупнейшими странами-производителями.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск увеличился... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:10
Минюст России сообщил, что завершил работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на... читать дальше
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08 июня 2020 года 09:01
Сегодня нефтяные цены повышаются, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.
Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:59
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 402 тыс. 852 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 673, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На утро воскресенья этот показатель составлял 4 тыс. 195... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:54
В 1-м квартале экономика Японии снизилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев после, свидетельствуют окончательные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:49
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.
В целом с учетом... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:42
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Эталон ЛенСпецСМУ" и АО "Лидер-Инвест" до "В-" с "В".
Рейтинги выведены из списка "на пересмотре с возможностью снижения", куда они были помещены 21 апреля,... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:36
В январе-мае т.г. оборот внешней торговли между КНР и РФ в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3% и составил $40,89 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
Экспорт из Китая в Россию упал на... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:31
В Москве число умерших от коронавируса увеличилось с 2919 до 2970 человек.
"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в...
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08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52320,81 млн руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3561,41 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 июня 2020 года 08:26
В мае валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, увеличились на $10,23 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
Размер резервов на конец месяца составил $3,102 трлн, достигнув максимума с февраля, несмотря на ослабление юаня на фоне возросшей... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:20
Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили заметным ростом на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) - до 27110,98 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 81,58 пункта... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:14
В мае профицит внешнеторгового баланса Китая вырос до рекордного уровня на фоне небольшого снижения экспорта при резком падении импорта в связи с ослаблением внутреннего спроса.
Экспорт в долларовом выражении сократился на 3,3% по сравнению с маем прошлого года - до... читать дальше
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08 июня 2020 года 08:08
Европейские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу уверенный рост на новостях о неожиданном снижении уровня безработицы в США в мае.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,48% - до 375,32 пункта.
Британский индикатор... читать дальше
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