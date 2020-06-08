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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%
В мае потребительские цены в РФ повысились на 0,3% после роста на 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0%
 
Мошенники предлагали имущество банкротных банков
Злоумышленники создали структуру под наименованием "АСВ капитал", что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и предлагали заинтересованным лицам купить имущество банкротов, которое не было выставлено на официальные торги....
 
ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании в июне
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 19 июня, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. При этом среди прочих ЦБ РФ будет рассматривать шаг снижения ставки в 100...
 
Оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за самоизоляции трафик и оборот магазинов товаров повседневного спроса в мае 2020 года были ощутимо ниже, чем в прошлом году,...
 
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08 июня 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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8 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Промышленное производство в Германии Апрель 2020
15:15 Новостройки в Канаде Май 2020
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Апрель 2020

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
08 июня 2020 года 09:14
Фондовая Азия растет после продления сделки ОПЕК+
В ходе сегодняшних торгов большинство азиатских рынков акций растет на позитивных данных с рынка труда США, а также после продления сделки по сокращению производства нефти крупнейшими странами-производителями.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск увеличился...    читать дальше
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08 июня 2020 года 09:10
Минюст РФ признал соразмерными угрозе коронавируса введенные в регионах временные ограничения прав и свобод
Минюст России сообщил, что завершил работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на...    читать дальше
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08 июня 2020 года 09:01
Нефть продолжает прибавлять в цене
Сегодня нефтяные цены повышаются, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:59
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 7 млн - университет Хопкинса
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 402 тыс. 852 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 673, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья этот показатель составлял 4 тыс. 195...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:54
Квартальное падение японского ВВП пересмотрено на 0,6% с 0,9%, хуже прогноза
В 1-м квартале экономика Японии снизилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев после, свидетельствуют окончательные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:49
Saudi Aramco в июле поднимет цену на нефть Arab Light для азиатских клиентов максимально за 20 лет
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

В целом с учетом...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:42
S&P снизило рейтинги "Эталон ЛенСпецСМУ" и "Лидер-Инвеста"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Эталон ЛенСпецСМУ" и АО "Лидер-Инвест" до "В-" с "В".

Рейтинги выведены из списка "на пересмотре с возможностью снижения", куда они были помещены 21 апреля,...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:36
За 5 месяцев российско-китайский товарооборот сократился на 4,3%
В январе-мае т.г. оборот внешней торговли между КНР и РФ в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3% и составил $40,89 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

Экспорт из Китая в Россию упал на...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:31
В Москве за сутки число умерших от коронавируса увеличилось на 51
В Москве число умерших от коронавируса увеличилось с 2919 до 2970 человек.

"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в...
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08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52320,81 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52320,81 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3561,41 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3561,41 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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08 июня 2020 года 08:26
Валютные резервы Китая в мае выросли на $10,23 млрд, больше прогнозов
В мае валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, увеличились на $10,23 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Размер резервов на конец месяца составил $3,102 трлн, достигнув максимума с февраля, несмотря на ослабление юаня на фоне возросшей...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:20
Фондовые индикаторы США завершили торги на позитиве, Nasdaq достигал рекордной отметки
Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили заметным ростом на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) - до 27110,98 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 81,58 пункта...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:14
Внешнеторговый профицит Китая в мае вырос до максимума с 1981 года
В мае профицит внешнеторгового баланса Китая вырос до рекордного уровня на фоне небольшого снижения экспорта при резком падении импорта в связи с ослаблением внутреннего спроса.

Экспорт в долларовом выражении сократился на 3,3% по сравнению с маем прошлого года - до...    читать дальше
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08 июня 2020 года 08:08
Европейские рынки акций закрылись в пятницу ростом на данных по рынку труда США
Европейские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу уверенный рост на новостях о неожиданном снижении уровня безработицы в США в мае.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,48% - до 375,32 пункта.

Британский индикатор...    читать дальше
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