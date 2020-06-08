ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 68,6319 руб., курс евро - 77,9658 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 77,9658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,13 коп.

8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 68,6319 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,32 коп.

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В ходе сегодняшних торгов большинство азиатских рынков акций растет на позитивных данных с рынка труда США, а также после продления сделки по сокращению производства нефти крупнейшими странами-производителями. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск увеличился... Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск увеличился... читать дальше

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Минюст России сообщил, что завершил работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на... "В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены повышаются, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля. Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике... Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 402 тыс. 852 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 673, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро воскресенья этот показатель составлял 4 тыс. 195... На утро воскресенья этот показатель составлял 4 тыс. 195... читать дальше

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В 1-м квартале экономика Японии снизилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев после, свидетельствуют окончательные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции... читать дальше

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В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco. В целом с учетом... В целом с учетом... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Эталон ЛенСпецСМУ" и АО "Лидер-Инвест" до "В-" с "В". Рейтинги выведены из списка "на пересмотре с возможностью снижения", куда они были помещены 21 апреля,... Рейтинги выведены из списка "на пересмотре с возможностью снижения", куда они были помещены 21 апреля,... читать дальше

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В январе-мае т.г. оборот внешней торговли между КНР и РФ в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3% и составил $40,89 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики. Экспорт из Китая в Россию упал на... Экспорт из Китая в Россию упал на... читать дальше

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В Москве число умерших от коронавируса увеличилось с 2919 до 2970 человек. "В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в... "В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52320,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3561,41 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В мае валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, увеличились на $10,23 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Размер резервов на конец месяца составил $3,102 трлн, достигнув максимума с февраля, несмотря на ослабление юаня на фоне возросшей... Размер резервов на конец месяца составил $3,102 трлн, достигнув максимума с февраля, несмотря на ослабление юаня на фоне возросшей... читать дальше

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Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили заметным ростом на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) - до 27110,98 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 81,58 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) - до 27110,98 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 81,58 пункта... читать дальше

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В мае профицит внешнеторгового баланса Китая вырос до рекордного уровня на фоне небольшого снижения экспорта при резком падении импорта в связи с ослаблением внутреннего спроса. Экспорт в долларовом выражении сократился на 3,3% по сравнению с маем прошлого года - до... Экспорт в долларовом выражении сократился на 3,3% по сравнению с маем прошлого года - до... читать дальше

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Европейские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу уверенный рост на новостях о неожиданном снижении уровня безработицы в США в мае. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,48% - до 375,32 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,48% - до 375,32 пункта. Британский индикатор... Британский индикатор... читать дальше

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