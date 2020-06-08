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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 68,6319 руб., курс евро - 77,9658 руб.
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08 июня 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июня в размере 68,6319 руб., курс евро - 77,9658 руб.
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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 68,6319 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 77,9658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,13 коп.
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08 июня 2020 года 09:14
В ходе сегодняшних торгов большинство азиатских рынков акций растет на позитивных данных с рынка труда США, а также после продления сделки по сокращению производства нефти крупнейшими странами-производителями. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск увеличился... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:10
Минюст РФ признал соразмерными угрозе коронавируса введенные в регионах временные ограничения прав и свобод
Минюст России сообщил, что завершил работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на... читать дальше
.08 июня 2020 года 09:01
Сегодня нефтяные цены повышаются, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля. Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике... читать дальше
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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 402 тыс. 852 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 673, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро воскресенья этот показатель составлял 4 тыс. 195... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:54
В 1-м квартале экономика Японии снизилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев после, свидетельствуют окончательные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:49
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco. В целом с учетом... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:42
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Эталон ЛенСпецСМУ" и АО "Лидер-Инвест" до "В-" с "В". Рейтинги выведены из списка "на пересмотре с возможностью снижения", куда они были помещены 21 апреля,... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:36
В январе-мае т.г. оборот внешней торговли между КНР и РФ в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3% и составил $40,89 млрд, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики. Экспорт из Китая в Россию упал на... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:31
В Москве число умерших от коронавируса увеличилось с 2919 до 2970 человек. "В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в...
.08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52320,81 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3561,41 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:26
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.08 июня 2020 года 08:20
Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили заметным ростом на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 829,16 пункта (3,15%) - до 27110,98 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 81,58 пункта... читать дальше
.08 июня 2020 года 08:14
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.08 июня 2020 года 08:08
Европейские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу уверенный рост на новостях о неожиданном снижении уровня безработицы в США в мае. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,48% - до 375,32 пункта. Британский индикатор... читать дальше
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