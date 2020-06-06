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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%
В мае потребительские цены в РФ повысились на 0,3% после роста на 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0%
 
ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании в июне
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 19 июня, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. При этом среди прочих ЦБ РФ будет рассматривать шаг снижения ставки в 100...
 
Оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за самоизоляции трафик и оборот магазинов товаров повседневного спроса в мае 2020 года были ощутимо ниже, чем в прошлом году,...
 
Растут атаки на сервисы онлайн-ритейла и банков
За время пандемии (в феврале-мае 2020 года) число атак на веб-приложения, то есть сайты, порталы и приложения для смартфона и компьютера, в которых происходит обмен информацией по интернету, выросло в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом...
 
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06 июня 2020 года 18:07
Страны ОПЕК договорились о продлении текущих квот на июль
Страны ОПЕК по итогам заседания договорились о продлении текущей сделки еще на один месяц, сообщил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане. При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет принято в случае согласия стран не-ОПЕК.
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06 июня 2020 года 17:16
Страны ОПЕК обсуждают продление майских квот до августа
Страны ОПЕК обсуждают продление майских квот до августа, передало агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике. Между тем, проект коммюнике ОПЕК+, который также цитирует агентство, гласит, что страны-"двоечники" должны будут компенсировать недостаточное снижение...    читать дальше
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06 июня 2020 года 16:57
В 1-м полугодии мировые запасы нефти вырастут на 1,5 млрд баррелей - министр энергетики Алжира
Мировые запасы нефти в первом полугодии вырастут на 1,5 млрд баррелей, заявил министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб, открывая заседание стран ОПЕК. По его словам, это беспрецедентный уровень. При этом спрос на нефть в 2020 году может упасть на 9,1 млн б/с, отметил...
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06 июня 2020 года 15:43
Нигерия пообещала компенсировать недостаточное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК++ в следующие три месяца
Нигерия обещает компенсировать недостаточное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК++ в следующие три месяца, сообщил министр нефти страны Тимипре Силва в твиттере. "В связи с тем, что страны ОПЕК собираются сегодня, Нигерия подтверждает свою приверженность действующему...    читать дальше
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06 июня 2020 года 14:36
На борьбу с коронавирусом страны G20 выделят более $21 млрд
Страны "большой двадцатки" пообещали поддержать борьбу мирового сообщества с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. "G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день...    читать дальше
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06 июня 2020 года 13:57
Российская туротрасль приветствует решение о подчинении Ростуризма напрямую правительству
Решение о передаче Ростуризма в прямое подчинение правительства РФ означает признание важности туристической отрасли для экономики, при наличии соответствующих полномочий и средств оно позволит ведомству быстро вывести российский туризм на передовые места в мире, считают...    читать дальше
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06 июня 2020 года 13:15
Мировые центробанки в апреле снизили закупки золота на 24%
Мировые центробанки в апреле закупили 31,6 тонны золота для пополнения золотовалютных резервов, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 24% меньше показателя месяцем ранее и на 35% меньше, чем в апреле прошлого года, но все же относительно близко к среднемесячным объемам за...    читать дальше
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06 июня 2020 года 12:43
С 22 июня акции easyJet и Carnival исключаются из индекса FTSE 100
Акции низкобюджетного авиаперевозчика easyJet и круизного оператора Carnival будут исключены из расчета британского фондового индекса FTSE 100 с 22 июня, сообщил индексный провайдер FTSE Russell по итогам очередного квартального пересмотра. Причиной этого стало значительное...    читать дальше
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06 июня 2020 года 12:16
В мае производители продовольствия больше всего снизили цены на яйца и мороженую рыбу
Производители сельхозпродукции и продовольствия РФ в мае больше всего снизили цены на яйца и мороженую рыбу, сообщает Минсельхоз по итогам своего ценового мониторинга.

Ведомство отслеживает цены на 47 видов продукции. На 21 вид продукции цены не изменились или...    читать дальше
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06 июня 2020 года 11:54
В России за сутки выявлено 8,86 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,86 тыс. случаев, умерли за сутки 197 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 855 в 84...    читать дальше
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06 июня 2020 года 11:39
Число жертв COVID-19 в мире превысило 394 тыс. человек, число инфицированных - 6,7 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106...    читать дальше
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06 июня 2020 года 11:13
Иностранцы за последний год значительно нарастили объем средств на депозитах в сингапурских банках
Иностранцы, включая резидентов Гонконга, за последний год существенно увеличили объем средств на депозитах в сингапурских банках, сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS).

По данным регулятора, объем депозитов в иностранной...    читать дальше
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06 июня 2020 года 10:47
Ростуризм будет подчиняться напрямую правительству
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и подчинив его напрямую правительству России.

"Установить, что руководство деятельностью...    читать дальше
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06 июня 2020 года 10:25
Банки предлагают перенести сроки перехода на российское программное обеспечение к 2023 году
Переход владельцев критической инфраструктуры (КИИ), к которым, в том числе, относятся финансовые организации, на отечественное программное обеспечение (ПО) с 2021 года может повлечь за собой значительное увеличение затрат, говорится в заключении Национального совета финансового...    читать дальше
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06 июня 2020 года 10:02
Министры ОПЕК+ обсудят возможность продления майских квот после июня
Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, сегодня обсудят возможность продления майских квот после июня. В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном снижении нефтедобычи сроком на два года. Предполагается, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России...    читать дальше
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06 июня 2020 года 09:51
Производство свиней в РФ в апреле выросло на 5,8%, крупного рогатого скота - снизилось на 2,5% - Росстат
Сельхозорганизации РФ в апреле этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года увеличили производство свиней (в живом весе), производство крупного рогатого скота и птицы снизилось, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

Производство свиней...    читать дальше
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