Страны ОПЕК по итогам заседания договорились о продлении текущей сделки еще на один месяц, сообщил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане. При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет принято в случае согласия стран не-ОПЕК.

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Страны ОПЕК обсуждают продление майских квот до августа, передало агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике. Между тем, проект коммюнике ОПЕК+, который также цитирует агентство, гласит, что страны-"двоечники" должны будут компенсировать недостаточное снижение... читать дальше

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Мировые запасы нефти в первом полугодии вырастут на 1,5 млрд баррелей, заявил министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб, открывая заседание стран ОПЕК. По его словам, это беспрецедентный уровень. При этом спрос на нефть в 2020 году может упасть на 9,1 млн б/с, отметил...

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Нигерия обещает компенсировать недостаточное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК++ в следующие три месяца, сообщил министр нефти страны Тимипре Силва в твиттере. "В связи с тем, что страны ОПЕК собираются сегодня, Нигерия подтверждает свою приверженность действующему... читать дальше

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Страны "большой двадцатки" пообещали поддержать борьбу мирового сообщества с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. "G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день... читать дальше

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Решение о передаче Ростуризма в прямое подчинение правительства РФ означает признание важности туристической отрасли для экономики, при наличии соответствующих полномочий и средств оно позволит ведомству быстро вывести российский туризм на передовые места в мире, считают... читать дальше

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Мировые центробанки в апреле закупили 31,6 тонны золота для пополнения золотовалютных резервов, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 24% меньше показателя месяцем ранее и на 35% меньше, чем в апреле прошлого года, но все же относительно близко к среднемесячным объемам за... читать дальше

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Акции низкобюджетного авиаперевозчика easyJet и круизного оператора Carnival будут исключены из расчета британского фондового индекса FTSE 100 с 22 июня, сообщил индексный провайдер FTSE Russell по итогам очередного квартального пересмотра. Причиной этого стало значительное... читать дальше

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Производители сельхозпродукции и продовольствия РФ в мае больше всего снизили цены на яйца и мороженую рыбу, сообщает Минсельхоз по итогам своего ценового мониторинга. Ведомство отслеживает цены на 47 видов продукции. На 21 вид продукции цены не изменились или... Ведомство отслеживает цены на 47 видов продукции. На 21 вид продукции цены не изменились или... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,86 тыс. случаев, умерли за сутки 197 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 855 в 84... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106... читать дальше

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Иностранцы, включая резидентов Гонконга, за последний год существенно увеличили объем средств на депозитах в сингапурских банках, сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS). По данным регулятора, объем депозитов в иностранной... По данным регулятора, объем депозитов в иностранной... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и подчинив его напрямую правительству России. "Установить, что руководство деятельностью... "Установить, что руководство деятельностью... читать дальше

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Переход владельцев критической инфраструктуры (КИИ), к которым, в том числе, относятся финансовые организации, на отечественное программное обеспечение (ПО) с 2021 года может повлечь за собой значительное увеличение затрат, говорится в заключении Национального совета финансового... читать дальше

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Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, сегодня обсудят возможность продления майских квот после июня. В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном снижении нефтедобычи сроком на два года. Предполагается, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в апреле этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года увеличили производство свиней (в живом весе), производство крупного рогатого скота и птицы снизилось, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Производство свиней... Производство свиней... читать дальше

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