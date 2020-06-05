Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,48 пункта (0,957%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2792,74 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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ВТБ разместил 28,38% выпуска серии Б-1-68 на 283,8 млн рублей, а также 39,75% облигаций серии Б-1-69 на 397,548 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. Срок обращения выпусков - 5 лет. Ставка полугодовых купонов по займам... Ставка полугодовых купонов по займам... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44869,014 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 133,249 млрд руб., или на...

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АО "МТС" завершило размещение 2-летних бондов серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 27 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,50% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,61%... Сбор заявок прошел 27 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,50% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,61%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6862 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6457 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,6457 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,593 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6298 руб. Минимальный курс евро составил 77,16 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,16 руб.,... читать дальше

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ЦБ РФ зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в пресс-релизе Банка России. Программе присвоен... Программе присвоен... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в апреле 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя пенсия... В номинальном выражении средняя пенсия... читать дальше

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Российский ресторанный рынок в "нерабочем" апреле упал на 51,5% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 64,5 млрд рублей. В январе-апреле 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился на 11,1%, до 454,7 млрд рублей, сообщил... В январе-апреле 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился на 11,1%, до 454,7 млрд рублей, сообщил... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2020 года упал на 9,9% в годовом выражении после роста на 1% в апреле, 3,9% в феврале и 2,1% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель 2020 года снижение составило... За январь-апрель 2020 года снижение составило... читать дальше

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Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, увеличилась в апреле 2020 года до 4,8% с 4,7%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Общий объем однородных ссуд, предоставленных российскими... Общий объем однородных ссуд, предоставленных российскими... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в пятницу ускорил подъем на оптимистичной статистике Минтруда США, подогревшей мировые фондовые площадки, а также на фоне раллирующей нефти (Brent протестировала $42 за баррель) в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+, и завершил торги ростом индексов... читать дальше

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Нормы о финансовом оздоровлении центрального депозитария и центрального контрагента будут вынесены из законопроекта о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в отдельный проект закона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Новая версию... Новая версию... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok, создавшие совместную инвестплатформу, приступили к рассмотрению ряда проектов для ее инвестиций, в том числе в сфере ритейла, производства потребительских товаров, а также... читать дальше

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Очередной раунд переговоров Евросоюза с Великобританией о будущих отношениях сторон не принес существенного прогресса, заявил в пятницу главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. "Правда в том, что мы на этой неделе не достигли значительного прогресса", - сказал Барнье,... "Правда в том, что мы на этой неделе не достигли значительного прогресса", - сказал Барнье,... читать дальше

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