Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6862 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6862 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,6457 руб., максимальный - 9,7099 руб. Было заключено 258 сделок. Объем торгов составил 287,99 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6753 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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