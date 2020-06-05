05 июня 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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5 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.06 по 14.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|08.06.2020
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Апрель 2020
|08.06.2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2020
|08.06.2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2020
|09.06.2020
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2020
|09.06.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Апрель 2020
|09.06.2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2020
|09.06.2020
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|I квартал 2020
|09.06.2020
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Апрель 2020
|10.06.2020
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2020
|10.06.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2020
|10.06.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 мая по 05 июня
|10.06.2020
|21:00
|Бюджет США
|Май 2020
|10.06.2020
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июнь 2020
|11.06.2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Апрель 2020
|11.06.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 мая по 06 июня
|11.06.2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Май 2020
|11.06.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 мая
|12.06.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2020
|12.06.2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2020
|12.06.2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Май 2020
|12.06.2020
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2020
|12.06.2020
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Апрель 2020
|12.06.2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Май 2020
|12.06.2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2020
Это автоматическое сообщение.
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