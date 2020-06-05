ЦБ РФ установил курс евро с 6 июня в размере 77,9658 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 77,9658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,13 коп.

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в апреле 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя пенсия... В номинальном выражении средняя пенсия... читать дальше

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Российский ресторанный рынок в "нерабочем" апреле упал на 51,5% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 64,5 млрд рублей. В январе-апреле 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился на 11,1%, до 454,7 млрд рублей, сообщил... В январе-апреле 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился на 11,1%, до 454,7 млрд рублей, сообщил... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2020 года упал на 9,9% в годовом выражении после роста на 1% в апреле, 3,9% в феврале и 2,1% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель 2020 года снижение составило... За январь-апрель 2020 года снижение составило... читать дальше

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Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, увеличилась в апреле 2020 года до 4,8% с 4,7%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Общий объем однородных ссуд, предоставленных российскими... Общий объем однородных ссуд, предоставленных российскими... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в пятницу ускорил подъем на оптимистичной статистике Минтруда США, подогревшей мировые фондовые площадки, а также на фоне раллирующей нефти (Brent протестировала $42 за баррель) в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+, и завершил торги ростом индексов... читать дальше

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Нормы о финансовом оздоровлении центрального депозитария и центрального контрагента будут вынесены из законопроекта о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в отдельный проект закона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Новая версию... Новая версию... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok, создавшие совместную инвестплатформу, приступили к рассмотрению ряда проектов для ее инвестиций, в том числе в сфере ритейла, производства потребительских товаров, а также... читать дальше

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Очередной раунд переговоров Евросоюза с Великобританией о будущих отношениях сторон не принес существенного прогресса, заявил в пятницу главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. "Правда в том, что мы на этой неделе не достигли значительного прогресса", - сказал Барнье,... "Правда в том, что мы на этой неделе не достигли значительного прогресса", - сказал Барнье,... читать дальше

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ЦБ не видит инфляционных рисков со стороны мер социальной поддержки правительством граждан и бизнеса. "Что касается поддержки государства и выплаты значительных сумм, мы при принятии решений по денежно-кредитной политике учитываем, какие расходы будет осуществлять... "Что касается поддержки государства и выплаты значительных сумм, мы при принятии решений по денежно-кредитной политике учитываем, какие расходы будет осуществлять... читать дальше

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Минтранс РФ фиксирует рост авиаперевозок в аэропортах Москвы и в целом по стране в июне 2020 г. примерно в три раза в сравнении с маем. "Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока: по московским аэропортам он составляет примерно в три раза по сравнению с маем... "Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока: по московским аэропортам он составляет примерно в три раза по сравнению с маем... читать дальше

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Базовый сценарий "АЛРОСА" предполагает реализацию в этом году 25 млн карат алмазов, сообщил заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский на телеконференции по итогам отчетности за 1-й квартал. Выручка в этом случае составит $2,3-2,5 млрд, сказал... Выручка в этом случае составит $2,3-2,5 млрд, сказал... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в пятницу на сообщениях о том, что министры ОПЕК+ встретятся уже в эту субботу, чтобы обсудить продление текущего сокращения добычи. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 мск в... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 мск в... читать дальше

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Главный исполнительный директор авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), владеющей British Airways, Уилли Уолш рассматривает возможность подачи иска к правительству Великобритании в связи с введенными из-за пандемии коронавируса правилами, касающимися... читать дальше

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На фоне пандемии товарооборот между Россией и Южной Кореей с начала года сократился примерно на 11%, в сравнении с теми же показателями за прошлый год, заявил южнокорейский посол в Москве Ли Сок Пэ. "Что касается торговли между Республикой Корея и Российской Федерацией,... "Что касается торговли между Республикой Корея и Российской Федерацией,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте АО "СУЭК" на уровне "ВВ". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз был изменен на "негативный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз был изменен на "негативный" со "стабильного". "Негативный"... "Негативный"... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5997 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,24 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 68,24 руб.,... читать дальше

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