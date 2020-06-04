Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,135 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,135 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,8075 руб., максимальный - 69,545 руб. Было заключено 17107 сделок. Объем торгов составил 50830,35 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,3525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.