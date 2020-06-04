Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3651 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3651 руб.

Минимальный курс евро составил 77,165 руб., максимальный - 77,84 руб. Было заключено 3642 сделки. Объем торгов составил 12685,24 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,7875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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