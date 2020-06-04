.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3651 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Российский ВВП упал в апреле на 12%
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в нерабочем апреле в 12% в годовом выражении после роста на 0,8% в марте. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос
 
От списания налогов бизнесу регионы потеряют 40,5 млрд руб. за 2-й квартал
Субъекты России недосчитаются 40,5 млрд рублей за второй квартал из-за прощения налогов бизнесу в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, пишут "Известия", ссылаясь на расчеты аналитиков РЭУ им. Г.В. Плеханова. Президент Владимир Путин...
 
Продажи легковых автомобилей в РФ в мае упали в 2 раза - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2020 года упали в 2,1 раза, или на 51,8%, до 63,033 тыс. машин по сравнению со 130,846 тыс. в мае 2019 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее...
 
Золото в ломбардах будут скупать роботы
В ломбардах стали устанавливать роботизированные аппараты, способные оценить и принять у заемщика золотое изделие, перевести ему деньги на банковскую карту и принять платеж в счет погашения займа. В перспективе распространение таких устройств должно...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 июня 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3651 руб.

 0  
4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3651 руб.

Минимальный курс евро составил 77,165 руб., максимальный - 77,84 руб. Было заключено 3642 сделки. Объем торгов составил 12685,24 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,7875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 июня 2020 года 20:08
Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд руб. в размере 5,65%
бербанк России установил ставку 1-го купона 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом 20 млрд рублей в размере 5,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 20:06
Сбербанк разместил 95,11% выпуска инвестоблигаций на сумму 1,9 млрд рублей
Сбербанк России разместил 95,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-254R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму около 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Данный выпуск гасится в мае 2024 года.

По выпуску предусмотрен...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 20:01
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 июня снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,82 пункта (2,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2766,26 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 19:48
АКРА подтвердило рейтинг Ростелекома и его облигаций на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) на уровне "АА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Кроме того, агентство подтвердило рейтинги облигаций компании серий 001P-03R -...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 июня снизилась на 0,98% и составила 44735,765 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44735,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 442,026 млрд руб., или на...
.
04 июня 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,697 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,697 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,66 руб., максимальный - 9,7601...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,6713 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6713 руб.

Минимальный курс евро составил 77,16 руб.,...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,1905 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1905 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 19:00
Большинство ограничений в Москве снимут до 1 июля - Собянин
Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже в понедельник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Очень много вопросов и от бизнеса, которые просят - дайте какую-то определенность! Сегодня наступило время, когда такой...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги в минусе
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде под давлением продавцов, фиксирующих прибыль после ралли накануне, в то время как внешние площадки подавали умеренно негативные сигналы в свете расширения Европейским ЦБ программы стимулирования экономики.

В Азии в...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 18:54
Американские авиакомпании постепенно увеличивают количество полетов
Американские авиакомпании начали постепенно увеличивать количество полетов, резко сократившееся ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

American Airlines Group сообщила, что в июле текущего года планирует выполнять прошлогодний график внутренних полетов...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 18:50
Роснефть установила ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 5,8%
К "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей в размере 5,80% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 4 июня с...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 18:45
Бюджет Москвы недополучит в 2020 году налогов на 500 млрд руб.
Столичный бюджет недополучит налогов на 500 млрд рублей в текущем году и израсходует 250 млрд рублей, ранее не планированных.

"Недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 млрд рублей, колоссальная сумма. Если прогнозировать до конца года наши расходы,...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 18:37
Евро растет к большинству мировых валют после заседания ЕЦБ
Курс евро перешел к росту по отношению к доллару США после объявления итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 18:31
Американские компании сокращают зарплаты главным исполнительным директорам
Сотни американских компаний сократили зарплаты главным исполнительным директорам на фоне пандемии коронавируса. CEO крупных компаний получали самую высокую зарплату в 2019 году, показал анализ, проведенный The Wall Street Journal. Однако в марте и апреле текущего года зарплата...    читать дальше
.
04 июня 2020 года 18:25
"Кировский завод" установил ставку 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. в размере 10,2%
ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей в размере 10,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 4 июня с...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.