Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 июня

4 июня. FINMARKET.RU -РФ с 5 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3786,42 (+12,47) руб./грамм; на серебро - 39,39 (+0,15) руб./грамм; на платину - 1848,33 (+29,03) руб./грамм; на палладий - 4326,83 (+37,85) руб./грамм.

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бербанк России установил ставку 1-го купона 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом 20 млрд рублей в размере 5,65% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00... Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00... читать дальше

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Сбербанк России разместил 95,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-254R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму около 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Данный выпуск гасится в мае 2024 года. Данный выпуск гасится в мае 2024 года. По выпуску предусмотрен... По выпуску предусмотрен... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,82 пункта (2,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2766,26 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) на уровне "АА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, агентство подтвердило рейтинги облигаций компании серий 001P-03R -... Кроме того, агентство подтвердило рейтинги облигаций компании серий 001P-03R -... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44735,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 442,026 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,697 руб. Минимальный курс юаня составил 9,66 руб., максимальный - 9,7601... Минимальный курс юаня составил 9,66 руб., максимальный - 9,7601... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6713 руб. Минимальный курс евро составил 77,16 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,16 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1905 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже в понедельник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Очень много вопросов и от бизнеса, которые просят - дайте какую-то определенность! Сегодня наступило время, когда такой... "Очень много вопросов и от бизнеса, которые просят - дайте какую-то определенность! Сегодня наступило время, когда такой... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде под давлением продавцов, фиксирующих прибыль после ралли накануне, в то время как внешние площадки подавали умеренно негативные сигналы в свете расширения Европейским ЦБ программы стимулирования экономики. В Азии в... В Азии в... читать дальше

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Американские авиакомпании начали постепенно увеличивать количество полетов, резко сократившееся ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. American Airlines Group сообщила, что в июле текущего года планирует выполнять прошлогодний график внутренних полетов... American Airlines Group сообщила, что в июле текущего года планирует выполнять прошлогодний график внутренних полетов... читать дальше

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К "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей в размере 5,80% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 4 июня с... Сбор заявок прошел 4 июня с... читать дальше

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Столичный бюджет недополучит налогов на 500 млрд рублей в текущем году и израсходует 250 млрд рублей, ранее не планированных. "Недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 млрд рублей, колоссальная сумма. Если прогнозировать до конца года наши расходы,... "Недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 млрд рублей, колоссальная сумма. Если прогнозировать до конца года наши расходы,... читать дальше

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Курс евро перешел к росту по отношению к доллару США после объявления итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme... ЕЦБ по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme... читать дальше

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Сотни американских компаний сократили зарплаты главным исполнительным директорам на фоне пандемии коронавируса. CEO крупных компаний получали самую высокую зарплату в 2019 году, показал анализ, проведенный The Wall Street Journal. Однако в марте и апреле текущего года зарплата... читать дальше

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ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей в размере 10,2% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 4 июня с... Сбор заявок прошел 4 июня с... читать дальше

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