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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2765,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 942,68 млрд руб.
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04 июня 2020 года 09:55
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2765,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 942,68 млрд руб.
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4 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июня составили по Российской Федерации 2765,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2571,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2856,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2673,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 июня составили 942,68 млрд руб. против 879,61557 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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Американские авиакомпании начали постепенно увеличивать количество полетов, резко сократившееся ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. American Airlines Group сообщила, что в июле текущего года планирует выполнять прошлогодний график внутренних полетов... читать дальше
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