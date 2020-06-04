04 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2020
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2020
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 мая
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 мая
Это автоматическое сообщение.
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04 июня 2020 года 09:35
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро к доллару США перешел к снижению в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
По состоянию на 9:26 мск евро подешевел на 0,23% - до $1,1207 против $1,1233 на закрытие прошлой сессии. В ходе торгов накануне... читать дальше
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04 июня 2020 года 09:27
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Энергоника" серии 001Р объемом до 2 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен регистрационный номер -... читать дальше
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04 июня 2020 года 09:26
Сенатор Тед Круз, автор американских санкций против "Северного потока 2", которые привели к отказу европейских подрядчиков строить магистраль, готовит новые санкции - против компаний, страхующих суда-трубоукладчики, передает агентство Bloomberg.
В черновом варианте... читать дальше
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04 июня 2020 года 09:18
Число скончавшихся в мире от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 386 тыс. 73 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На утро среды этот показатель составлял 4 тыс. 686.
Всего в мире, по данным... читать дальше
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04 июня 2020 года 09:12
Сегодня азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно. Поддержку основным индексам оказывает оптимизм инвесторов в связи с возможным восстановлением мировой экономики на фоне открытия большего числа экономик стран мира. В то же время негативными факторами для рынков... читать дальше
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04 июня 2020 года 09:10
Правительства, банки и компании стран мира, а также международные организации привлекли в общей сложности $151,1 млрд от продажи облигаций, выпущенных для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, по состоянию на 31 мая, согласно исследованию BNP Paribas.
В числе... читать дальше
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04 июня 2020 года 09:03
Банк России включил АО "НРК - Р.О.С.Т." в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ, следует из материалов регулятора.
Регистратор стал первой компанией, которая была включена в этот реестр, свидетельствуют данные ЦБ.
В начале 2020 года вступил в силу... читать дальше
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04 июня 2020 года 09:02
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-428 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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04 июня 2020 года 08:56
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг ПАО "ТрансКонтейнер" до уровня "ruAA-", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+".
Ключевым фактором, повлиявшим на понижение... читать дальше
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04 июня 2020 года 08:49
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.
"Принятие на данном этапе... читать дальше
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04 июня 2020 года 08:40
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста накануне до максимальной отметки с начала марта.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $39,23 баррель, что на $0,56 (1,41%) ниже... читать дальше
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04 июня 2020 года 08:36
Президент США Дональд Трамп не рассматривает вопрос о введении санкций в отношении председателя КНР Си Цзиньпина в связи с попыткой Китая ввести закон о национальной безопасности в Гонконге.
"Я об этом не думал", - ответил Трамп в интервью журналисту Newsmax на вопрос,... читать дальше
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04 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75700,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 21290,33 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 июня 2020 года 08:27
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского... читать дальше
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04 июня 2020 года 08:19
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты. При этом индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках с 4... читать дальше
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