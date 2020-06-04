ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 76,6243 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 76,6243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,39 коп.

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро к доллару США перешел к снижению в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). По состоянию на 9:26 мск евро подешевел на 0,23% - до $1,1207 против $1,1233 на закрытие прошлой сессии. В ходе торгов накануне... По состоянию на 9:26 мск евро подешевел на 0,23% - до $1,1207 против $1,1233 на закрытие прошлой сессии. В ходе торгов накануне... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Энергоника" серии 001Р объемом до 2 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер -... Программе присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Сенатор Тед Круз, автор американских санкций против "Северного потока 2", которые привели к отказу европейских подрядчиков строить магистраль, готовит новые санкции - против компаний, страхующих суда-трубоукладчики, передает агентство Bloomberg. В черновом варианте... В черновом варианте... читать дальше

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Число скончавшихся в мире от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 386 тыс. 73 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро среды этот показатель составлял 4 тыс. 686. На утро среды этот показатель составлял 4 тыс. 686. Всего в мире, по данным... Всего в мире, по данным... читать дальше

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Сегодня азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно. Поддержку основным индексам оказывает оптимизм инвесторов в связи с возможным восстановлением мировой экономики на фоне открытия большего числа экономик стран мира. В то же время негативными факторами для рынков... читать дальше

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Правительства, банки и компании стран мира, а также международные организации привлекли в общей сложности $151,1 млрд от продажи облигаций, выпущенных для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, по состоянию на 31 мая, согласно исследованию BNP Paribas. В числе... В числе... читать дальше

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Банк России включил АО "НРК - Р.О.С.Т." в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ, следует из материалов регулятора. Регистратор стал первой компанией, которая была включена в этот реестр, свидетельствуют данные ЦБ. Регистратор стал первой компанией, которая была включена в этот реестр, свидетельствуют данные ЦБ. В начале 2020 года вступил в силу... В начале 2020 года вступил в силу... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-428 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг ПАО "ТрансКонтейнер" до уровня "ruAA-", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+". Ключевым фактором, повлиявшим на понижение... Ключевым фактором, повлиявшим на понижение... читать дальше

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект. "Принятие на данном этапе... "Принятие на данном этапе... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста накануне до максимальной отметки с начала марта. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $39,23 баррель, что на $0,56 (1,41%) ниже... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $39,23 баррель, что на $0,56 (1,41%) ниже... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп не рассматривает вопрос о введении санкций в отношении председателя КНР Си Цзиньпина в связи с попыткой Китая ввести закон о национальной безопасности в Гонконге. "Я об этом не думал", - ответил Трамп в интервью журналисту Newsmax на вопрос,... "Я об этом не думал", - ответил Трамп в интервью журналисту Newsmax на вопрос,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75700,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 21290,33 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского... читать дальше

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Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты. При этом индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках с 4... читать дальше

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