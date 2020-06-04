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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,3413 руб.
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Российский ВВП упал в апреле на 12%
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в нерабочем апреле в 12% в годовом выражении после роста на 0,8% в марте. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос
 
От списания налогов бизнесу регионы потеряют 40,5 млрд руб. за 2-й квартал
Субъекты России недосчитаются 40,5 млрд рублей за второй квартал из-за прощения налогов бизнесу в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, пишут "Известия", ссылаясь на расчеты аналитиков РЭУ им. Г.В. Плеханова. Президент Владимир Путин...
 
Золото в ломбардах будут скупать роботы
В ломбардах стали устанавливать роботизированные аппараты, способные оценить и принять у заемщика золотое изделие, перевести ему деньги на банковскую карту и принять платеж в счет погашения займа. В перспективе распространение таких устройств должно...
 
Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 8% - ЦМАКП
Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 8-8,2%, падение инвестиций в основной капитал в районе 19%, а рубль к концу году существенно ослабнуть до уровня около 90 рублей за доллар, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа и...
 
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04 июня 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,3413 руб.

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4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 68,3413 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,18 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
04 июня 2020 года 09:35
Евро дешевеет к доллару США на ожиданиях итогов заседания ЕЦБ
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро к доллару США перешел к снижению в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По состоянию на 9:26 мск евро подешевел на 0,23% - до $1,1207 против $1,1233 на закрытие прошлой сессии. В ходе торгов накануне...    читать дальше
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04 июня 2020 года 09:27
"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций "Энергоника" объемом 2 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Энергоника" серии 001Р объемом до 2 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер -...    читать дальше
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04 июня 2020 года 09:26
Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов
Сенатор Тед Круз, автор американских санкций против "Северного потока 2", которые привели к отказу европейских подрядчиков строить магистраль, готовит новые санкции - против компаний, страхующих суда-трубоукладчики, передает агентство Bloomberg.

В черновом варианте...    читать дальше
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04 июня 2020 года 09:18
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 6,5 млн - университет Хопкинса
Число скончавшихся в мире от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 386 тыс. 73 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро среды этот показатель составлял 4 тыс. 686.

Всего в мире, по данным...    читать дальше
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04 июня 2020 года 09:12
Азиатские фондовые индикаторы изменяются без единой динамики
Сегодня азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно. Поддержку основным индексам оказывает оптимизм инвесторов в связи с возможным восстановлением мировой экономики на фоне открытия большего числа экономик стран мира. В то же время негативными факторами для рынков...    читать дальше
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04 июня 2020 года 09:10
Инвесторы вложили свыше $150 млрд в связанные с коронавирусом облигации
Правительства, банки и компании стран мира, а также международные организации привлекли в общей сложности $151,1 млрд от продажи облигаций, выпущенных для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, по состоянию на 31 мая, согласно исследованию BNP Paribas.

В числе...    читать дальше
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04 июня 2020 года 09:03
ЦБ РФ включил первую компанию в реестр операторов инвестиционных платформ
Банк России включил АО "НРК - Р.О.С.Т." в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ, следует из материалов регулятора.

Регистратор стал первой компанией, которая была включена в этот реестр, свидетельствуют данные ЦБ.

В начале 2020 года вступил в силу...    читать дальше
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04 июня 2020 года 09:02
ВТБ разместит 5 июня однодневные бонды серии КС-3-428 на 50 млрд рублей
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-428 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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04 июня 2020 года 08:56
"Эксперт РА" понизило рейтинг "ТрансКонтейнера"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг ПАО "ТрансКонтейнер" до уровня "ruAA-", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+".

Ключевым фактором, повлиявшим на понижение...    читать дальше
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04 июня 2020 года 08:49
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.

"Принятие на данном этапе...    читать дальше
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04 июня 2020 года 08:40
Нефть дешевеет после подъема накануне
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста накануне до максимальной отметки с начала марта.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $39,23 баррель, что на $0,56 (1,41%) ниже...    читать дальше
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04 июня 2020 года 08:36
Трамп не рассматривает вопрос о введении санкций против Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп не рассматривает вопрос о введении санкций в отношении председателя КНР Си Цзиньпина в связи с попыткой Китая ввести закон о национальной безопасности в Гонконге.

"Я об этом не думал", - ответил Трамп в интервью журналисту Newsmax на вопрос,...    читать дальше
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04 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75700,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75700,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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04 июня 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 21290,33 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 21290,33 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 июня 2020 года 08:27
На закупку госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции могут ввести квоты
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского...    читать дальше
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04 июня 2020 года 08:19
Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow и S&P закрылись на максимумах с марта
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты. При этом индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках с 4...    читать дальше
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