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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 22 мая по 29 мая на 2077 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2795 тыс. баррелей
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03 июня 2020 года 17:31

Запасы нефти в США упали за период с 22 мая по 29 мая на 2077 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2795 тыс. баррелей

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3 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2077 тыс. баррелей - до 532,345 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 2795 тыс. баррелей и составили 257,795 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 9934 тыс. баррелей, достигнув 174,261 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 300 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2900 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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