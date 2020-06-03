Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,5343 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5343 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,2075 руб., максимальный - 68,9325 руб. Было заключено 19197 сделок. Объем торгов составил 59809,8 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,64 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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