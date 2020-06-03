Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 июня

3 июня. FINMARKET.RU -РФ с 4 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3773,95 (-85,67) руб./грамм; на серебро - 39,24 (-1,28) руб./грамм; на платину - 1819,3 (-57,01) руб./грамм; на палладий - 4288,98 (-44,71) руб./грамм.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг ПАО "ТрансКонтейнер" до уровня "ruAA-", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+". Ключевым фактором, повлиявшим на понижение... Ключевым фактором, повлиявшим на понижение... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,57 пункта (1,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2831,08 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45177,792 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 486,460 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) серий БО-П07 и БО-П08 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении банка. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-14-02209-B-001P и... Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-14-02209-B-001P и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2797 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5326 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6271 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5918 руб., максимальный - 9,6846... Минимальный курс юаня составил 9,5918 руб., максимальный - 9,6846... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8038 руб. Минимальный курс евро составил 76,49 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,49 руб.,... читать дальше

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За период с 26 мая по 1 июня2020 г. инфляция в России снова составила 0,1%, сообщил Росстат. С начала года инфляция составила 2,4%. На предыдущей неделе ( с 19 по 25 мая) инфляция также составила 0,1%. На предыдущей неделе ( с 19 по 25 мая) инфляция также составила 0,1%. В июне 2019 г. была зафиксирована нулевая инфляция, с... В июне 2019 г. была зафиксирована нулевая инфляция, с... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил среду на позитиве. Рынки акций Европы весь день демонстрировали уверенный рост. Рынки акций Европы весь день демонстрировали уверенный рост. Азиатские рынки акций завершили торги на подъеме, японский Nikkei достиг максимума за 4 месяца. Азиатские рынки акций завершили торги на подъеме, японский Nikkei достиг максимума за 4 месяца. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. экспорт российской агропромышленной продукции резко вырос и сократил отставание от импорта, сказал в среду гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Первый квартал показывает очень серьезный рост экспорта - на 19%.... "Первый квартал показывает очень серьезный рост экспорта - на 19%.... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о приостановке полетов китайских пассажирских авиакомпаний в Штаты и из страны. Такое решение Трамп назвал ответной мерой на действия китайских властей, не дающих возможности американским авиаперевозчикам возобновить полеты в КНР... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что многие сферы жизни будут меняться на основании опыта, полученного в период борьбы с коронавирусом, в частности, это здравоохранение и организация системы власти. "Конечно, думаю, что все согласятся, что нам нужно ко многим... "Конечно, думаю, что все согласятся, что нам нужно ко многим... читать дальше

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Санкции США не смогут остановить строительство и запуск газопровода "Северный поток 2", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Если жёстко, кратко - нет", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий... "Если жёстко, кратко - нет", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий... читать дальше

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Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, оно может развалиться, заявил... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск составила $39,39 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже цены на закрытие... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск составила $39,39 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже цены на закрытие... читать дальше

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