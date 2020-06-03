03 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2020
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2020
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2020
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2020
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2020
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2020
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2020
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июнь 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 мая
Это автоматическое сообщение.
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03 июня 2020 года 20:01
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг ПАО "ТрансКонтейнер" до уровня "ruAA-", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+".
Ключевым фактором, повлиявшим на понижение... читать дальше
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03 июня 2020 года 19:50
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,57 пункта (1,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2831,08 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
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03 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45177,792 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 486,460 млрд руб., или на...
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03 июня 2020 года 19:21
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) серий БО-П07 и БО-П08 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении банка.
Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-14-02209-B-001P и... читать дальше
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03 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2797 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5326 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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03 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6271 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,5918 руб., максимальный - 9,6846... читать дальше
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03 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8038 руб.
Минимальный курс евро составил 76,49 руб.,... читать дальше
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03 июня 2020 года 19:00
За период с 26 мая по 1 июня2020 г. инфляция в России снова составила 0,1%, сообщил Росстат. С начала года инфляция составила 2,4%.
На предыдущей неделе ( с 19 по 25 мая) инфляция также составила 0,1%.
В июне 2019 г. была зафиксирована нулевая инфляция, с... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил среду на позитиве.
Рынки акций Европы весь день демонстрировали уверенный рост.
Азиатские рынки акций завершили торги на подъеме, японский Nikkei достиг максимума за 4 месяца.
Котировки фьючерсов на... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:49
В 1-м квартале т.г. экспорт российской агропромышленной продукции резко вырос и сократил отставание от импорта, сказал в среду гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
"Первый квартал показывает очень серьезный рост экспорта - на 19%.... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:46
Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:41
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о приостановке полетов китайских пассажирских авиакомпаний в Штаты и из страны. Такое решение Трамп назвал ответной мерой на действия китайских властей, не дающих возможности американским авиаперевозчикам возобновить полеты в КНР... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:34
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что многие сферы жизни будут меняться на основании опыта, полученного в период борьбы с коронавирусом, в частности, это здравоохранение и организация системы власти.
"Конечно, думаю, что все согласятся, что нам нужно ко многим... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:28
Санкции США не смогут остановить строительство и запуск газопровода "Северный поток 2", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Если жёстко, кратко - нет", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:21
Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, оно может развалиться, заявил... читать дальше
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03 июня 2020 года 18:13
Нефтяные цены продолжают снижаться в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск составила $39,39 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже цены на закрытие... читать дальше
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