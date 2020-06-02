Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,8207 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8207 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,57 руб., максимальный - 69,1375 руб. Было заключено 17204 сделки. Объем торгов составил 44414,91 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,77 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.