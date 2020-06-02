Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,7955 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7955 руб.

Минимальный курс евро составил 76,58 руб., максимальный - 76,985 руб. Было заключено 3708 сделок. Объем торгов составил 11792,63 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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