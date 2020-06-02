Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 июня

2 июня. FINMARKET.RU -РФ с 3 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3859,62 (-28,54) руб./грамм; на серебро - 40,52 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1876,31 (+2,61) руб./грамм; на палладий - 4333,69 (-3,17) руб./грамм.

.

АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 4,1% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса... Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 46,27 пункта (1,682%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,51 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44691,332 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 433,384 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6832 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6417 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,6417 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8098 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8134 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8228 руб. Минимальный курс евро составил 76,595 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,595 руб.,... читать дальше

.

ВТБ разместил 40,34% выпуска серии Б-1-72 на 403,366 млн рублей, а также 22,17% облигаций серии Б-1-73 на 221,716 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска Б-1-72 2 года, выпуска Б-1-73 - 3 года. Срок обращения выпуска Б-1-72 2 года, выпуска Б-1-73 - 3 года. Ставка... Ставка... читать дальше

.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в мае 2020 года в добывающих производствах снизился до минус 6% с 5% в апреле, в обрабатывающих производствах упал до минус 9% с минус 7% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми площадками и дорожающей нефтью благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19 и ожиданиям продления сделки ОПЕК++. Индексы РТС и МосБиржи обновили максимумы с начала марта. Во вторник в Азии... Во вторник в Азии... читать дальше

.

"Газпром" обжаловал сегодня в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение... 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение... читать дальше

.

Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в мае 2020 года составил 2,61 млрд рублей, следует из материалов биржи. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос на 26%. Он продемонстрировал положительную динамику впервые с января 2019... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на сообщениях о том, что добывающие страны во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения производства до 1 сентября. Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня,... Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня,... читать дальше

.

Решение о возобновлении работы в столице непродовольственной торговли стало важным решением для восстановления столичной экономики, заявил заммэра города Владимир Ефимов. "Мы видим, что около 500 тыс. человек у нас дополнительно прибавилось в городе", - сказал Ефимов... читать дальше

.

Объем запланированных на текущую неделю первичных размещений акций (IPO) в США может стать максимальным с начала текущего года, сообщает Dealogic. Пять компаний за неделю могут продать акции на общую сумму почти в $3 млрд. Warner Music Group (WMG) проведет IPO во... Warner Music Group (WMG) проведет IPO во... читать дальше

.

Курс рубля в июне может протестировать уровень 67,00-67,35 руб./$1, от которого может начаться техническая коррекция в сторону понижения, считает аналитик Газпромбанка Владимир Кравчук. Как говорится в обзоре банка, проведенный анализ временных рядов пары доллар/рубль... Как говорится в обзоре банка, проведенный анализ временных рядов пары доллар/рубль... читать дальше

.

"АЛРОСА" в ходе первого этапа цифрового тендера по продаже крупных алмазов, который проходил в период с 15 по 29 мая, реализовала долгосрочным клиентам 102 алмаза из боксов размерности 5-10 карат, сообщила компания. Всего клиентам было предложено более 800 оцифрованных алмазов,... читать дальше

.