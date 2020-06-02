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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 июня
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02 июня 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 июня

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2 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3859,62 (-28,54) руб./грамм; на серебро - 40,52 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1876,31 (+2,61) руб./грамм; на палладий - 4333,69 (-3,17) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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