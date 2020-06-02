Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2798,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 899,96 млрд руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 июня составили по Российской Федерации 2798,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2628,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2768,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2581,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 июня составили 899,96 млрд руб. против 895,95514 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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