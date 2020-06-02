ЦБ РФ установил курс доллара сегодня в размере 69,7114 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 69,7114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 104,06 коп.

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Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом на фоне растущих надежд на восстановление экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 91,91 пункта (0,36%) - до 25475,02 пункта.Standard & Poor's 500 набрал 11,42 пункта (0,38%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 91,91 пункта (0,36%) - до 25475,02 пункта.Standard & Poor's 500 набрал 11,42 пункта (0,38%) и составил... читать дальше

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В январе-мае т.г. средняя цена нефти марки Urals сложилась в размере $39,2 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За аналогичный период прошлого года она составила $66,34 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 40,9%. За аналогичный период прошлого года она составила $66,34 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 40,9%. Средняя цена на нефть марки... Средняя цена на нефть марки...

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Сегодня нефтяные цены повышаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall... Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall... читать дальше

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Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги в плюсе. Поддержку индексам оказывают надежды инвесторов на то, что пандемия коронавируса продолжит идти на спад и позволит экономикам региона полностью открыться для бизнеса, пишет Trading Economics. В то же время на рынках... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 77,6376 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,13 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 69,7114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 104,06 коп.

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Сегодня в Италии праздник - День провозглашения Республики. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:30 11:30 Изменение денежной массы в... Изменение денежной массы в...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44257,948 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 270,633 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,41 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2750,24 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,4893 руб. Минимальный курс евро составил 77,18 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,18 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7585 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7202 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7202 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6609 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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АО "Почта России" в рамках оферты приобрело 624 облигации серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 8,45%... Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 8,45%... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,56-2,28%, соответственно. В понедельник в Азии индексы акций уверенно выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавил... В понедельник в Азии индексы акций уверенно выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавил... читать дальше

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию с COVID-19, запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, проведение саммита G7, а также ситуацию на нефтяном рынке, сообщила пресс-служба Кремля. "Проведен обмен мнениями о... "Проведен обмен мнениями о... читать дальше

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