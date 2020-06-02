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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара сегодня в размере 69,7114 руб.
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02 июня 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара сегодня в размере 69,7114 руб.

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2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 69,7114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 104,06 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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