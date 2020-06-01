Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,5502 руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9636 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5502 руб.

Минимальный курс евро составил 77,2425 руб., максимальный - 77,95 руб. Было заключено 4120 сделок. Объем торгов составил 14965,03 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,4925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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