Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют интегрировать с приложением "Мобильный идентификатор", которое будут использовать как цифровой паспорт в ходе эксперимента в Москве. Информация об этом содержится в проекте постановления правительства, ее подтвердили в Ростелекоме... читать дальше

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Глобальная угроза пандемий требует международного сотрудничества, поэтому США должны пересмотреть объявленное ими решение о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявляют в Евросоюзе. "ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными... читать дальше

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Правление немецкого авиаконцерна Lufthansa приняло условия Еврокомиссии (ЕК), на которых германское государство может выделить этой компании пакет финансовой помощи на сумму 9 млрд евро, сообщила Lufthansa в ночь на субботу, 30 мая, передает "Немецкая волна". По условиям... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России в связи с решением ряда зарубежных стран, снимающих ограничения в туристической сфере, введенные ранее из-за распространения коронавируса. "Многие страны, экономика которых зависит от туризма, они сейчас... читать дальше

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Отрицательные процентные ставки не подходят для США, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе вебинара в пятницу. Он сказал, что стал испытывать меньше напряжения, чем в начале пандемии COVID-19, однако по-прежнему обеспокоен рисками возникновения... читать дальше

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Крупнейший в России DIY-ритейлер Leroy Merlin в апреле-мае, в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, сократил оборот на 40%. При этом количество онлайн заказов выросло в 8-10 раз, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Если в начале года доля... Если в начале года доля... читать дальше

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Рынки палладия и платины будут дефицитными в 2020 г., так как восстановление производства автомобилей в Китае и локдаун в Южной Африке компенсируют вызванное пандемией падение спроса в автопроме и ювелирной отрасли, прогнозируют аналитики Bank of America. По оценкам... По оценкам... читать дальше

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Банк "Траст" в первом квартале 2020 года увеличил чистый убыток по МСФО в 2,2 раза - до 48,9 млрд рублей по сравнению с 22,4 млрд рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета кредитной организации. Процентные расходы "Траста" по депозитам ЦБ РФ,... Процентные расходы "Траста" по депозитам ЦБ РФ,... читать дальше

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем... читать дальше

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ВЭБ в первом квартале 2020 года получил 19,8 млрд рублей чистого убытка по МСФО против чистой прибыли в размере 17,6 млрд рублей в первом квартале 2019 года, сообщается в отчете госкорпорации. "На результат первого квартала повлияло как формирование резервов - мы довольно... читать дальше

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Темпы роста экономики Индии за финансовый год, который завершился в марте, замедлились до минимума за 11 лет и составили 4,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. В четвертом финквартале (январь-март) рост ВВП составлял 3,1% относительно... В четвертом финквартале (январь-март) рост ВВП составлял 3,1% относительно... читать дальше

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Альфа-банк получил в первом квартале 2020 года чистую прибыль по МСФО в размере 124,2 млрд рублей против чистого убытка в 22,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета банка. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и... Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,95 тыс. случаев, зафиксирован 181 летальный исход, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 952 в 83... читать дальше

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Объем кредитов компаниям и физлицам в России с 20 по 24 мая почти не изменился, следует из обзора ЦБ РФ "Финансовый пульс". "Объем требований банков к российским компаниям практически не изменился, при этом небольшое сокращение портфеля в рублях (-0,1%) было компенсировано... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов, сообщила в субботу пресс-служба правительства России. "Средства выделяются из Резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Контроль... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 365 тыс. 011 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 679, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы... читать дальше

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