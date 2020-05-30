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ГЛАВНОЕ
Российский ВВП упал в апреле на 12%
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в нерабочем апреле в 12% в годовом выражении после роста на 0,8% в марте. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос
 
Внебюджетные фонды могут потерять из-за коронавируса почти 3 трлн руб.
Потери внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) из-за пандемии коронавируса могут достичь 3 трлн рублей. Такой вывод содержит обновленный прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ, основанный на уточненных данных о снижении экономической активности...
 
Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом
Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, поэтому основной упор будет сделан на внутренний туризм, сообщила вчера глава Ростуризма Зарина Догузова. "Сейчас никто не может назвать сроки возобновления...
 
Ресторанная отрасль работает с оборотом в 33% от докризисных показателей
В России в рамках борьбы с пандемией COVID-19 около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах. Такие данные приводит разработчик решений по...
 
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30 мая 2020 года 17:35
К цифровым паспортам россиян привяжут их биометрические данные: параметры лица и голоса
Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют интегрировать с приложением "Мобильный идентификатор", которое будут использовать как цифровой паспорт в ходе эксперимента в Москве. Информация об этом содержится в проекте постановления правительства, ее подтвердили в Ростелекоме...    читать дальше
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30 мая 2020 года 16:58
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ
Глобальная угроза пандемий требует международного сотрудничества, поэтому США должны пересмотреть объявленное ими решение о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявляют в Евросоюзе. "ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными...    читать дальше
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30 мая 2020 года 16:15
Lufthansa согласилась на условия ЕС по предоставлению финансовой помощи в 9 млрд евро
Правление немецкого авиаконцерна Lufthansa приняло условия Еврокомиссии (ЕК), на которых германское государство может выделить этой компании пакет финансовой помощи на сумму 9 млрд евро, сообщила Lufthansa в ночь на субботу, 30 мая, передает "Немецкая волна". По условиям...    читать дальше
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30 мая 2020 года 14:45
Путин поручил ведомствам выработать позицию России в связи со снятием рядом стран ограничений в туристической сфере
Президент РФ Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России в связи с решением ряда зарубежных стран, снимающих ограничения в туристической сфере, введенные ранее из-за распространения коронавируса. "Многие страны, экономика которых зависит от туризма, они сейчас...    читать дальше
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30 мая 2020 года 14:00
Глава ФРС считает, что отрицательные ставки не подходят для США
Отрицательные процентные ставки не подходят для США, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе вебинара в пятницу. Он сказал, что стал испытывать меньше напряжения, чем в начале пандемии COVID-19, однако по-прежнему обеспокоен рисками возникновения...    читать дальше
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30 мая 2020 года 13:45
Leroy Merlin в апреле-мае сократил оборот в РФ на 40%, онлайн заказы выросли в 8-10 раз
Крупнейший в России DIY-ритейлер Leroy Merlin в апреле-мае, в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, сократил оборот на 40%. При этом количество онлайн заказов выросло в 8-10 раз, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Если в начале года доля...    читать дальше
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30 мая 2020 года 13:04
Рынки палладия и платины в текущем году будут дефицитными - Bank of America
Рынки палладия и платины будут дефицитными в 2020 г., так как восстановление производства автомобилей в Китае и локдаун в Южной Африке компенсируют вызванное пандемией падение спроса в автопроме и ювелирной отрасли, прогнозируют аналитики Bank of America.

По оценкам...    читать дальше
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30 мая 2020 года 12:43
Банк "Траст" в 1-м квартале увеличил чистый убыток по МСФО в 2 раза
Банк "Траст" в первом квартале 2020 года увеличил чистый убыток по МСФО в 2,2 раза - до 48,9 млрд рублей по сравнению с 22,4 млрд рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Процентные расходы "Траста" по депозитам ЦБ РФ,...    читать дальше
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30 мая 2020 года 12:28
Вашингтон разрывает все связи с ВОЗ - Трамп
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем...    читать дальше
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30 мая 2020 года 12:13
Убыток ВЭБа в 1-м квартале составил 19,8 млрд руб. против прибыли 17,6 млрд руб. годом ранее
ВЭБ в первом квартале 2020 года получил 19,8 млрд рублей чистого убытка по МСФО против чистой прибыли в размере 17,6 млрд рублей в первом квартале 2019 года, сообщается в отчете госкорпорации. "На результат первого квартала повлияло как формирование резервов - мы довольно...    читать дальше
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30 мая 2020 года 11:52
Темпы роста ВВП Индии в прошлом фингоду замедлились до 4,2%
Темпы роста экономики Индии за финансовый год, который завершился в марте, замедлились до минимума за 11 лет и составили 4,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные.

В четвертом финквартале (январь-март) рост ВВП составлял 3,1% относительно...    читать дальше
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30 мая 2020 года 11:17
Чистая прибыль "Альфа-банка" по МСФО в 1-м квартале составила 124,2 млрд руб. против убытка годом ранее
Альфа-банк получил в первом квартале 2020 года чистую прибыль по МСФО в размере 124,2 млрд рублей против чистого убытка в 22,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета банка.

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и...    читать дальше
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30 мая 2020 года 11:00
В России выявлено 8,95 тыс. новых случаев COVID-19, 181 человек скончался
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,95 тыс. случаев, зафиксирован 181 летальный исход, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 952 в 83...    читать дальше
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30 мая 2020 года 10:56
ЦБ РФ: объем кредитов компаниям и физлицам с 20 по 24 мая почти не изменился
Объем кредитов компаниям и физлицам в России с 20 по 24 мая почти не изменился, следует из обзора ЦБ РФ "Финансовый пульс". "Объем требований банков к российским компаниям практически не изменился, при этом небольшое сокращение портфеля в рублях (-0,1%) было компенсировано...    читать дальше
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30 мая 2020 года 10:45
Правитальство выделило 10,9 млрд руб. на поддержку российских аэропортов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов, сообщила в субботу пресс-служба правительства России. "Средства выделяются из Резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Контроль...    читать дальше
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30 мая 2020 года 10:32
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире превысило 365 тыс. человек, инфицированных - 5,9 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 365 тыс. 011 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 679, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы...    читать дальше
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